Cancela las papitas: ¿Por qué no se recomienda beber cerveza con alimentos salados?

¿Vas a destapar unas ‘frías’? Existen algunos alimentos que no se recomienda mezclar con cerveza, ya que pueden provocar algunos efectos secundarios.

La cerveza es una de las bebidas más populares en todo el mundo, especialmente en tierras mexicanas, en donde ha dado paso a la creación de otros tragos como las micheladas y sus diferentes variaciones: las ‘licuachelas’, ‘kittychelas’, ‘tutsichelas’, entre otras.

Según el Diccionario enciclopédico de la Gastronomía Mexicana, esta bebida alcohólica proviene de la fermentación de algunos cereales germinados, como la cebada, con la adicción de lúpulo.

Aunque un consumo moderado tiene algunos beneficios, el exceso de ‘chela’ puede provocar aumento de peso, problemas de presión arterial, hinchazón, entre otros daños.

La cerveza es una de las bebidas más populares en todo el mundo. (Foto: Shutterstock)

¿Qué pasa si se combina la cerveza con alimentos salados?

El Servicio Nacional de Reino Unido (NHS por sus siglas en inglés) explica que los alimentos salados son aquellos que contienen grandes cantidades de sal en su elaboración. Este ingrediente es la fuente principal de sodio para el organismo.

Algunos ejemplos de alimentos salados, de acuerdo con el NIH, son los siguientes:

Tocino

Queso

Pescado salado

Carnes y pescados ahumados

Salchichas

Papas fritas

Pizza

Sopas

Hay quienes acostumbran una cerveza con platillos que incluyen estos ingredientes, a pesar de que consumir esta mezcla no presenta un riesgo inmediato para la salud, existe una relación entre ambos.

Hay alimentos que no se recomiendan consumir al beber cerveza. (Foto: Shutterstock)

De acuerdo con un estudio de la National Library of Medecine (NIH) en el que analizaron los hábitos alimenticios, las personas que consumen mayor cantidad de comida con sal se inclinan por un mayor consumo de alcohol.

Según Eat this, not that, el consumo en exceso de sal puede provocar deshidratación debido a que el exceso de sodio en el cuerpo extrae agua de las células. Es por ello, que el consumo de alimentos salados puede aumentar la cantidad de cerveza o bebidas alcohólicas que se beben.

De acuerdo con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés), algunos efectos de consumir alcohol en exceso en un corto plazo, aparte del estado de embriaguez, puede ser: aumento de riesgo en accidentes y riesgo de envenenamiento por alcohol.

Asimismo, tanto el consumo en exceso de sal como el de cerveza puede provocar un aumento en la presión arterial y problemas cardiovasculares.

¿Qué pasa si consumo demasiada sal?

Aparte de los efectos que puede tener este ingrediente al combinarse con bebidas alcohólicas, la sal puede tener ciertos efectos perjudiciales en la salud. Es por ello que se tiene que tomar en cuenta la presencia que puede tener en algunos alimentos.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la cantidad recomendada de sal por día es alrededor de cinco gramos de sal en adultos sanos, un poco menos que una cucharada pequeña.

Un elevado consumo de sal contribuye a una mala salud y deterioro del metabolismo. (Shutterstock)

Estos son algunos de los efectos secundarios al tener una dieta alta en sodio, de acuerdo con el sitio de Harvard T.H. Chan School of Public Health: