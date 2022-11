‘Que no pague la cuenta’: Profeco explica qué hacer ante cobros abusivos en un restaurante

¿Qué opciones hay al encontrar cobros indebidos en la cuenta? Los abusos en restaurantes a veces son el ‘pan de cada día’, cuando los comensales se encuentran con un disgusto como postre, es posible que se vean en el dilema de qué hacer ante esa situación.

Después de que se volvió viral el caso de La Terraza, un establecimiento en el Zócalo de la Ciudad de México donde la usuaria Betzabé Zumaya denunció en Twitter una cuenta excesiva de cuatro mil pesos con cobros no informados como el uso de una mesa con mirador, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) hizo una revisión por la zona.

Tras visitar 25 negocios en las inmediaciones de la Plaza de la Constitución, cuatro resultaron sancionados y esta mañana se anunciaron varias medidas para evitar abusos, las cuales incluyen un decálogo de los derechos del consumidor en los establecimientos, protocolos de inspección y capacitaciones al personal.

Les guiaron sobre cómo informar de precios en cartas, colocar letreros sobre cobros que NO pueden hacer como porcentaje extra por pago con tarjeta o por la vista.Además, instalaremos en breve el decálogo del consumidor. La relación con prestadores seguirá para proteger a clientes pic.twitter.com/5H0fO7u63o — Autoridad del Centro Histórico (@ach_CDMX) November 1, 2022

¿Qué hacer si te quieren cobrar de más en un restaurante?

Ricardo Sheffield, Procurador Federal del Consumidor, comentó en conferencia de prensa este miércoles qué debe hacer una persona ante una situación abusiva en un restaurante.

No pagar la cuenta y denunciar ante Profeco

¿Ante un cobro excesivo, tienes que pagar al restaurante? “No, que llame al Locatel y no pague la cuenta... denuncien vía telefónica de inmediato y podemos atenderlo antes de que pague la cuenta”, respondió Sheffield.

Se puede llamar a los teléfonos de Profeco (55 55688722 / 800 4688722), o bien al Locatel (0311 / 5556581111), quienes enlazan al usuario con los encargados de protección al consumidor.

El restaurante La Terraza ha sido criticado por incluir el 20% de propina sin preguntar a los comensales. (Foto: Tik Tok / @ELy LuRa)

Pagar la cuenta y hacer la denuncia después

No siempre es tan sencilla la confrontación para recordarles tus derechos como consumidor. Por ejemplo, hace un año una usuaria de Facebook publicó otra cuenta exorbitante con cobros indebidos en un restaurante llamado Mirador Zócalo, tras negarse a pagar el monto de propina obligatoria que le exigían, vivió intimidación por los meseros.

“Cuando le empecé a reclamar al mesero de la nada aparecieron cuatro hombres más”, relató en ese entonces Sandra Garduño, “temí por la integridad mía y de mis hijos”.

Además, hay algunas circunstancias en las que esto no puede resolverse de forma inmediata, como sucede los fines de semana cuando no hay personal en funciones, por ello, si esto llega a pasar y no queda otra opción que pagar la cuenta, Sheffield explica que en este caso el consumidor tiene un año para hacer la denuncia correspondiente ante Profeco.

Para ello basta con que pidan factura o comprobante para que puedan establecer la relación del consumo, incluso quienes son extranjeros y se van del país, pueden hacerlo a distancia por internet. “En México es un derecho humano el consumo, cualquier persona de cualquier país es protegido”, agregó.

¿Cómo se denuncia a un restaurante ante Profeco?

Hay varias vías para hacerlo:

Manda un mensaje privado a través del Twitter o Facebook oficial de Profeco.

Escribe un correo electrónico a denunciasprofeco@profeco.gob.mx

Llamar al teléfono 55 55688722 / 800 4688722

Enviar mensaje de WhatsApp: 5580789485 / 5580780488 / 5580780344

Los horarios de atención son: de lunes a viernes, de 9:00 a 19:00 horas; sábados, domingos y días festivos, de 10:00 a 18:00 horas.

Te van a solicitar estos datos del restaurante:

Nombre del proveedor.

Dirección completa (calle, número, colonia, alcaldía o municipio, estado y código postal).

¿Qué se puede denunciar de los restaurantes ante Profeco?

Cobro obligatorio de la propina.

Cobro extra por sentarse en la terraza o en algún lugar específico.

Consumo mínimo: la obligación de adquirir un producto para poder estar en el lugar, como una botella de alcohol, por ejemplo.

Discriminación.

Cobran cover y además no lo informan al consumidor.

No respetan las promociones.

Cargos sin autorización.

No tienen claras las formas de pago disponibles.

Cobran comisiones por pagar con tarjeta.

Poca claridad en los precios: manejan un precio en la carta y otro en la cuenta por el mismo producto. Deben poner con claridad en el menú las características y costo total con impuestos incluidos, para que el consumidor pueda decidir. Tampoco puede haber productos fuera del menú, todo debe anunciarse.

Sobre los altos precios, el titular de Profeco mencionó que, si bien pueden variar de un restaurante a otro, no es posible que estos sean extremos, por ejemplo un café de 50 pesos en un lugar y de 500 en otro, ya que hay tres factores para preciar:

Ingredientes

Servicio

Lugar

“Si no se explica por esos tres factores el precio del producto, entonces te están robando... hay lugares que te cobran el cubierto, hasta la risa”, concluyó.