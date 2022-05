¿Auténtico sabor ‘mexa’? Así saben los tacos de Juanpa Zurita según youtubers

La Milagrosa es la nueva taquería de Juanpa Zurita, se caracteriza por solo dar servicio a través de Rappi, no tiene establecimientos físicos para ir a comer. (Foto: Instagram / @taquerialamilagrosa).

Al igual que otras celebridades de YouTube, el actor Juanpa Zurita decidió entrarle al negocio de la comida: hace unos días anunció en sus redes sociales su nueva taquería por delivery llamada La Milagrosa, la cual fue muy criticada en redes sociales por sus precios: 45 pesos cada taco, pero ¿qué tal el sabor?

Se trata de un modelo similar a Fasfú Burger del youtuber Luisito Comunica, quien ofrece hamburguesas con servicio a domicilio a través de Rappi, de hecho, ambos negocios son alianzas con Talented Kitchens.

Mientras Fasfú Burger tiene algunos contenedores que sí ofrecen comida en el lugar, La Milagrosa vende exclusivamente a través de la aplicación de delivery Rappi.

¿Qué tan buenos son los tacos de Juanpa Zurita?

En esta guerra de tacos virtuales, el también youtuber Lalo Villar, de La Ruta de la Garnacha, quien lleva ocho años recorriendo México en busca de la comida más sabrosa, decidió hincarles el diente a estas polémicas preparaciones.

En su canal de YouTube, Villar mostró todo el proceso: desde la sorpresa de ver que la taquería tiene una calificación de 1.4 en Google, una de las más bajas que ha visto, “A Juanpa Zurita le cayó un buen de hate ya que mucha gente estaba descontenta de que sus tacos estuvieran tan caros”.

Sobre el precio, el experto garnachero explicó que solo se convertía en un taco caro si la calidad de la carne, las tortillas y las salsas no correspondía por el precio, por lo que la incógnita es ¿sabe a un taco de 45 pesos?

Él pidió cuatro tacos, de pastor, costilla, El Milagro (taco de carne asada y cebollas cambray asadas y picadas con salsa oscura y jugo de limón) y pollo asado con nopales); también una costra de queso campechana, un flan de coco y agua de limón, jengibre y pepino, el total fue de 480 pesos con un tiempo de espera de 36 a 50 minutos.

A su consideración, un gran inconveniente de los tacos a domicilio en general es que llega frío, “obviamente la experiencia va a ser fallida, el taco se va a enfriar, la tortilla se va a endurecer, la carne va a saber diferente, no va a estar jugosa”.

En el taco de costra que probó eso fue especialmente notorio, ya que la experiencia con el queso cambia mucho y se vuelve hasta difícil de pasar, “como ya está frío, se vuelve un taco seco”.

“La verdad es que todos los tacos de servicio a domicilio apestan, no hay nada más tradicional que el sabor se sienta, irlos a comer a un lugar”.

Entre lo destacado, el youtuber mencionó que la comida viene muy bien empacada en cartón, sellado, con la leyenda “auténtico sabor mexa”, sin embargo, señala que podrían prestar más atención a la comida que a la presentación.

¿Entonces valen los 45 pesos por taco? “Hay tacos mejores a mejor precio, los tacos no son malos... están bien a secas con un precio elevado”, por ello, apunta que si tuvieran un establecimiento físico para ir a comer podrían mejorar mucho, “hacer que la experiencia sea servicio a domicilio no es chido, porque todos los comentarios van a ser a través de redes sociales de la gente enojada con un taco frío”.

“La mejor manera de comer unos tacos, no mexas, mexicanos, es parado, viendo de frente a tu taquero, que salte la grasa de la manteca al lado de tu plato”, concluye.

‘Muy cumplidores’, dice chef en Tik Tok

En Tik Tok @Ara.y.punto también reseñó los tacos de La Milagrosa, se trata de un chef que se ha dedicado a enseñar recetas a través de videos de Tik Tok bajo el lema “Aprende a cocinar y punto”, también se caracteriza por su manera de reseñar sin rodeos lugares de comida, cuenta con 553 mil seguidores.

El pasado diciembre @Ara.y.punto habló en sus videos sobre las hamburguesas Fasfú Burger de Luisito Comunica, cuya carne consideró que parecía una “sandalia”, esta vez fue tras el sabor de los tacos de Juanpa Zurita.

En su caso, pagó 472 pesos por tres tacos al pastor, una costra El Milagro, tres campechanos, una orden de cebollitas cambray y un postre de tres leches.

A su parecer, “le echaron bastantes ganas” al empaque, “no llegaron calientitos, pero sí llegaron tibios”, describe.

En cuanto al sabor, las salsas dice que son muy buenas, también la costra, aunque muy grasosa, pero los campechanos no le gustaron: “les falta mucho amor, les falta chorizo, les falta chicharrón, un poco secos, aunque las salsas ayudan, no son los mejores, no son los peores”.

“Me sorprendió, pensé que iba a ser una reverenda cagada... en términos generales muy cumplidores”.