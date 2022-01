¿Por qué los usuarios dijeron #AdiósRappi y qué tiene que ver Chumel Torres?

Después de ver al youtuber Chumel Torres en un anuncio de la plataforma de entrega a domicilio Rappi, los usuarios de Twitter hicieron un llamado a desinstalar la aplicación como crítica por aliarse con un personaje público al que consideran racista y clasista.

El hashtag #AdiósRappi se volvió tendencia rápidamente en redes sociales, al igual que el nombre Chumel Torres, en diversos mensajes se compartieron capturas de pantalla del momento en que borraban la aplicación de sus celulares o solo se anunciaba que ya no la usarían.

José Manuel Torres Morales, conocido como Chumel Torres, es originario de Chihuahua, México, conocido por un programa de internet llamado El Pulso de la República, especializado en crítica política, aunque su humor ha sido duramente juzgado.

Una de sus recientes polémicas fue un tuit en el que escribió: “Cómo supiste que voté por Andrés Manuel López Obrador?!?”, acompañado de una fotografía de un personaje de Disney de tez morena, Maribel Madrigal de la cinta Encanto, lo cual fue calificado como racista por diversos usuarios de Twitter.

“Cómo supiste que voté por Andrés Manuel López Obrador?!?” pic.twitter.com/yksRoVWJpg — Chumel Torres (@ChumelTorres) January 5, 2022

“Una empresa que presenta como su figura principal en su publicidad a un racista, es una empresa que es racista. Así de simple. Eso es”, escribió una persona con el hashtag #AdiosRappi.

Alguien más describió: “El servicio de Rappi Mexico funciona gracias a la clase trabajadora de la cual Chumel Torres se burla sistemáticamente cada que puede. Qué vergüenza que utilicen a un racista como su imagen. Por lo anterior #AdiosRappi”.

“La cancelación de Rappi Mexico NO tiene nada que ver con ideologías de izquierda, de derecha, si tienes o no tienes dinero. Sencillamente como sociedad NO podemos permitir que nos sigan vendiendo la imagen de personas racistas, clasistas y misóginas. Sentido común. #AdiosRappi”, describió otra persona.

Incluso los famosos helados Casa Morgana, ubicados en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México, se sumaron al boicot: “No que a Rappi Mexico le importe, pero a partir de mañana Casa Morgana no estará disponible en la app. Hasta nunca, Rappi Mexico”, escribió el 8 de enero en Twitter.

Regina Orozco, soprano y actriz, también compartió un video desinstalando la aplicación: “Lo siento mucho @RappiMexico pero debo hacerlo... ¿Me recomiendan otra app para hacer el súper en esta época de pandemia?”.

En respuesta a las críticas, Chumel comentó en su Twitter: “Soy trending topic. No importa cuándo leas esto” y recordó el sabotaje que se hizo a Suzuki cuando salió anunciando una camioneta: “el corporativo los felicitó por el video más visto en la historia de la marca en México”.

Entre otras polémicas, en 2017, cuando Enrique Peña Nieto era presidente de México, Chumel escribió: “En los últimos 4 años no ha habido una sola protesta en México que no termine en vandalismo. No nos merecemos la libertad de expresión”.