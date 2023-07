Bancos serán más rentables gracias a IA generativa

La inteligencia artificial generativa podría tener un impacto significativo en la industria bancaria, generando valor a partir de una mayor productividad del 2.8 al 4.7% de los ingresos anuales de la industria, es decir, de 200 mmdd a 340 mmdd adicionales.

Estas podrían mejorar la satisfacción del cliente, la toma de decisiones y la experiencia de los empleados y disminuir los riesgos a través de un mejor control del fraude y riesgo.

Algunas áreas que se han beneficiado han sido marketing y atención a clientes. Industrias como servicios financieros y Fintec han creado una obsesión ante esta, ya que podría abarcar a toda la organización, aumentando el rendimiento de los empleados en la redacción de correos electrónicos, creación de presentaciones comerciales y otras tareas.

Esto lo confirma su rápida adopción, por ejemplo, OpenAI en manos de los usuarios de ChatGPT convirtieron la aplicación web en la herramienta con más rápido crecimiento de la historia, obteniendo en los primeros meses más de 100 millones de usuarios activos.

Es por esto que los bancos han comenzado a aprovechar el potencial de la inteligencia artificial generativa en sus líneas de frente y en sus actividades de software y aplicaciones de conocimiento. La tecnología podría monitorear clientes y enviar alertas sobre consultas semánticas de fuentes públicas. Por ejemplo, Morgan Stanley ha creado un asistente de inteligencia artificial utilizando ChatGPT-4, con el objetivo de ayudar a miles de administradores de patrimonio a encontrar y sintetizar rápidamente respuestas a partir de una base de conocimientos interna masiva.

Los chatbots basados en la tecnología podrían evaluar las solicitudes de los usuarios y seleccionar al mejor experto en servicios para abordarlas en función de características como el tema, el nivel de dificultad y el tipo de cliente.

A través de asistentes generativos de IA, los profesionales de servicios pueden acceder rápidamente a toda la información relevante, como guías y políticas de productos, para atender instantáneamente las solicitudes de los clientes.

Las herramientas de IA generativa pueden redactar códigos en función del contexto a través de código de entrada o lenguaje natural, lo que ayuda a los desarrolladores a codificar más rápido y con menor fricción, al tiempo que habilita traducciones automáticas y herramientas sin código o con poco código. También pueden generar, priorizar, ejecutar y revisar automáticamente diferentes pruebas de código, lo que acelera las pruebas y aumenta la cobertura y la eficacia.

Entre los muchos productos construidos sobre la tecnología de ChatGPT se destaca WiseHub, desarrollado por GlobalTask. Este se conecta a la base de conocimiento de una organización y permite una multitud de usos y aplicaciones para empoderar equipos internos y usuarios. Aprovecha la revolución de la interfaz conversacional (UI) para resolver tres viejos dolores: curva de aprendizaje, silos de información y relación entre tecnología y negocio.

Anteriormente, los equipos debían saber usar sistemas Help Desk, entender interfaces complejas, usar palabras clave y, por si fuera poco, tratar de sacar algo de una documentación tallada en piedra, basándose en un solo input correcto, un solo output con el cual trabajar, una sola manera correcta de usar la interfaz. Con WiseHub los equipos no solo no tienen que saber para poder hacer. Ahora tampoco tienen que saber para aprender. Las barreras de entrada al conocimiento organizacional se reducen a cero.

WiseHub opera como un aliado, un maestro y un mediador. Lo único que debe hacer el usuario es interactuar con el modelo en su lenguaje natural. La herramienta desarrollada por GlobalTask puede interactuar en el nivel de mayor especificidad técnica o puede traducir esa complejidad para mayor entendimiento entre las distintas áreas. Infinitos inputs para infinitos outputs y la UI más natural de todas: el propio idioma.

Parece el sueño del gerente de experiencia del cliente (CX) en una Fintec o en banca minorista, en la que tendrá menor tiempo de respuesta (sobre todo en llamadas consultivas), menor curva de aprendizaje de equipos, menores costos de operación y a la vez mayor satisfacción de usuarios y mayor número de ventas. Sin duda, WiseHub le da una agilidad fundamental a los equipos y a sus estructuras de información.