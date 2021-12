Democratizando los mercados capitales a través de Blockchain

El pasado 26 de noviembre en la Ciudad de México se celebró el primer desayuno de la Red de Profesionales del Blockchain encabezada por dos ex PricewaterhouseCoopers (PwC), como presidente Alejandro Hernández Bringas y como VP José Antonio Quesada, quien fungió recientemente como VP de política regulatoria de la CNBV.

El foco de esta red es institucionalizar la nueva industria del blockchain estableciendo las mejores prácticas para facilitar la transformación digital de la economía, así como crear un ambiente sustentable para su expansión. A través de bloques como relaciones gubernamentales, universidades, técnico, membresías, legal, patrocinios, internacional e inclusión se pretende dar alcance a los muchos contextos que convivirán en esta implementación. Tomando mayor importancia debido a la rápida digitalización y adopción de las criptodivisas, a causa del interés de regular a las Fintech por parte de bancos centrales y sus respectivas comisiones de valores.

Durante el evento destaco la participación de los directivos de FlatStone Capital Markets Inc., Eduardo Rodríguez CEO y Luis Hernández CFO, quienes presentaron el Marketplace TridentX, enfocado a democratizar el acceso al mercado de capitales para pymes de Latam, rigiéndose

por las leyes del mercado de valores canadiense como intermediario para emisión primaria y transacción secundaria de instrumentos financieros. Hernández recalcó que la firma operará con la misma tecnología Enterprise blockchain[i] seleccionada recién por Goldman Sachs y NASDAQ, misma que opera en las bolsas de valores de Australia, Hong-Kong, Singapur y Suiza [ii] ofreciendo menor fricción monetaria, trazabilidad de activos, transparencia en manejo de recursos y mayor liquidez global.

Los ejecutivos estarán viajando en Mexico para reunirse con emisores y Fintech interesados en acceder al mercado de capital global a través del marco regulatorio canadiense, el cual desde marzo permite ofrecer una gama completa de servicios financieros y alternativas para el financiamiento de proyectos de innovación a través del blockchain.

Eduardo Rodríguez viajo a la CDMX previo a lanzar su próxima ronda de financiamiento con inversionistas globales a principios del 2022. Asimismo, indico haber seleccionado Mérida, Yucatán para establecer el corporativo de América Latina.

Los ejecutivos confirmaron haber celebrado una serie de exitosas reuniones con lideres empresariales interesados en tokenizar portafolios de bienes raíces entre otros sectores, e inversionistas estratégicos deseosos de participar en el futuro de los mercados de capitales.

Mediante estas acciones México se acerca a sus contrapartes, ya que recién un último estudio de McKinsey refiere que el mundo es actualmente más rico que nunca, gracias a sus nuevos modelos de negocio, aumentando de 156 billones en 2000 a 514 billones en el 2020, y pone al país entre los 10 países que concentran el 60% de la riqueza mundial.

[i] The entrprise blockchains offered from Consensys Quorum (private Ethereum), Corda R3, Digital Assets, and IBM

[ii] Australian Stock Exchange, Hong-Kong Exchange, Singapore Exchange and SIX Digital Exchange (Switzerland)