Métodos ‘de pelos’ contra vellos: Estas son todas las opciones de depilación que hay en el mercado

Con las cálidas temperaturas características del verano y de la canícula, es común optar por un short o una minifalda, y si de vacaciones se trata, un bikini para disfrutar de la playa; sin embargo, el vello corporal puede convertirse en un obstáculo al momento de elegir una prenda apta para la temporada.

Aunque el vello puede ayudar a regular la temperatura del cuerpo, para algunas personas representa un detalle estético debido a la cantidad, el color y el área en la que predomina, por lo que existen distintos métodos de depilación.

Pese a ser dolorosos, la cera caliente o el láser son de los métodos más populares, a la par con el rastrillo, de acuerdo con datos de firmas cosméticas; sin embargo, actualmente existen fórmulas en crema y hasta la depilación con cristal, las cuales priorizan el cuidado de la piel.

Métodos de depilación: ¿Cuáles son y qué ventajas y desventajas tienen?

El cuidado de la piel es imprescindible antes de elegir cualquier tratamiento de belleza, cuando hablamos de áreas delicadas como la cara o la región del bikini, por lo que es necesario conocer los beneficios que ofrecen los siguientes tratamientos:

Rastrillo o cuchilla

Con costos que van desde los ocho y hasta los 200 pesos, el rastrillo es una de las opciones más prácticas para ‘librarse’ del vello en las piernas, las axilas y hasta la zona de bikini; Sin embargo, su desventaja reside en que no saca el vello de raíz, por lo que este reaparece en pocos días y, en algunos casos, como ‘espina de nopal’, es decir, más grueso.

Cera

Ya sea caliente o fría, la cera es uno de los métodos más eficientes para eliminar el vello desde la raíz y frenar su crecimiento hasta por tres semanas.

La desventaja de este método es lo doloroso que resulta ‘jalar’ el vello de la cara, piernas, ingles y axilas, áreas en las que pueden irritarse cuando la piel es sensible.

El rastrillo es uno de los métodos de depilación más accesibles y económicos. (EFE) (María Muñoz Rivera/EFE)

Depilación láser

La depilación láser se ha posicionado como uno de los mejores métodos para quitar el vello corporal y reducir su crecimiento significativamente.

Su funcionamiento se basa en la destrucción del folículo piloso a través de pulsos de luz que se transforman en calor. El procedimiento, que requiere de entre seis y ocho sesiones (dependiendo de cada persona) cada 4 u 8 semanas y reduce hasta el 90 por ciento del vello tras varios tratamientos.

Actualmente, existen los siguientes tipos de láser:

Diodo : Es más profundo y eficaz en vello grueso

: Es más profundo y eficaz en vello grueso Alejandrita : Rápido y preciso, ideal para pieles claras

: Rápido y preciso, ideal para pieles claras Nd YAG: Seguro para pieles oscuras o bronceadas.

Los dispositivos más recientes incluyen sistemas de refrigeración para que el proceso sea menos doloroso y cuenta con sensores de fototipo, que personalizan la intensidad del pulso para cada cliente.

Las personas interesadas en aplicar este método tienen que seguir las siguientes recomendaciones:

Evitar la exposición solar antes y después de la sesión

Uso de protector solar de amplio espectro

Espaciar las sesiones como lo indique el especialista.

Una de las desventajas del láser es que el tipo de vello no responde igual, pues el blanco, rubio claro o pelirrojo contiene menos melanina y puede resultar más resistente.

Además, es uno de los métodos de depilación más caros, superando los mil pesos dependiendo de la zona a depilar.

Depilación con cristal

La depilación con cristal es uno de los métodos más nuevos y populares en el mercado, la cual consiste en la tecnología de nanocristales, presentada como una solución indolora, ecológica, versátil y de bajo costo.

Se trata de piezas que “actúan mediante un proceso de microabrasión controlada“, señala la marca You Are The Princess. Estas se frotan sobre la piel con movimientos circulares suaves, debilitando el vello hasta desaparecerlo.

El resultado es inmediato y deja una “piel lisa, libre de vello y con efecto exfoliante” y pueden utilizarse en piernas, brazos, axilas, espalda e incluso zona del bikini. Además, son reutilizables, pues basta con enjuagarlas con agua tras su uso.

No produce cortes ni provoca quemaduras, y puede aplicarse en pieles con bultos ásperos. Además, elimina células muertas, por lo que mejora la textura de la piel.

La marca You Are The Princess recomienda “emplear esta herramienta una vez cada dos o tres semanas, siempre sobre la piel seca y limpia” y, en caso de ser necesario, hidratar el área con una crema calmante tras la sesión.

¿Cómo elegir el mejor método de depilación?

Si tu plan para estas vacaciones es ‘librarte’ del vello corporal, es necesario que adquieras un método de depilación que se adapte a tu piel, ya que cada persona tiene necesidades distintas.

Debes considerar factores como la sensibilidad, la presencia de patologías cutáneas (como dermatitis o rosácea), el tipo de piel, la densidad del vello y la zona que quieres depilar.

Existen métodos de depilación más caros que otros, puedes elegir el que más se adapte a tu economía. (Shutterstock)

Las pieles sensibles tienden a reaccionar negativamente a métodos agresivos, por lo que los especialistas recomiendan evitar la cera caliente y apostar por técnicas más suaves como el rastrillo (acompañado de un gel específico) o la depilación con cristal.

En pieles oscuras o muy bronceadas, es necesario extremar las precauciones con el láser, especialmente si no se emplean dispositivos aptos para todos los tipos de piel. Los especialistas recomiendan el láser de diodo o el Alejandrita.

Para las pieles con queratosis pilaris, también conocida como ‘piel de gallina’, o tendencia al vello encarnado, suelen beneficiarse más de métodos que no impliquen jalones, como el láser o la depilación con cristal.

La elección no solo del mejor método depilatorio, sino de cualquier tratamiento de belleza, no solo depende de tu tipo de piel, sino del para qué lo necesites, el área que quieras depilar y el dinero que estés dispuesta a pagar, pero siempre es recomendable acudir con un especialista para que te indique cuál es la mejor forma de acabar con esos ‘pelitos’ incómodos.

-Con información de EFE.