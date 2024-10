¿Para qué sirve el romero con manzanilla en el pelo?

Uno de los ingredientes más utilizados en tratamientos para el cabello es la manzanilla por sus potenciales beneficios, incluso es muy común encontrar champú o acondicionadores con esta planta, pero, ¿qué pasa si le agregamos romero?

La flor mencionada anteriormente no solo se emplea en el pelo, también se ocupa para hacer bebidas, principalmente té, para supuestamente contrarrestar algunos problemas de salud o síntomas de enfermedades, principalmente estomacales.

El romero no solo se emplea en infusiones, también es un elemento importante en la gastronomía, porque se añade en pastas, pizzas, carnes rojas y más, no obstante, ¿cuál es el efecto de las dos espcies de origen vegetal en el pelo?

El uso del romero en el cabello es por sus posibles beneficios. (Foto: Especial El Financiero)

¿Cuál es el efecto del romero y la manzanilla en el cabello?

Las dos especies de origen vegetal presuntamente presentarían efectos positivos en el cuero cabelludo y la salud capilar, pero, ¿cuáles son? Esto es lo que se sabe al respecto.

¿Aclara el pelo?

Una de las ideas más comunes y generalizadas acerca del uso de la manzanilla en el cabello es porque lo puede llegar a aclararlo.

Existen diversas publicaciones especializadas en temas de belleza donde destacan a la planta como un aclarante natural del pelo, entre ellas el sitio We are por vital, donde se hace referencia a un informe del Consejo Europeo (hecho en 1984) donde se especifica su uso en la aclaración.

Respaldando estas declaraciones, está la Sociedad Española de Químicos Cosméticos donde atribuye a la flor (sin importar si es una infusión o aceite esencial) la capacidad para ‘blanquear’, todo gracias a los flavonoides que contiene (apifenina, quercetia y azuleno) y tienen la función de ser pigmentos (basado en lo dicho por los Institutos Nacionales de Salud, NIH, por sus siglas en inglés).

Sin embargo, se advierte que los resultados pueden variar en cada persona y por el tono del pelo.

Gracias a sus flavonoides, la manzanilla podría aclarar el cabello de forma natural. (Foto: Pixabay / EvaMichalkova)

¿Ayuda con el crecimiento del cabello?

El romero, según Healthline, presenta un compuesto llamado ácido carnósico, el cual fue analizado (aunque de forma limitada) por su posibilidad en ayudar al crecimiento del cabello.

Efecto ocasionado porque ayudaría a reparar los nervios del cuero cabelludo, y como consecuencia incentivaría el crecimiento, además de fortalecerlo.

Esto sería, de alguna manera, una forma de contrarrestar la caída del pelo, pero faltan estudios clínicos para conducirlo y asegurarlo.

¿Combate la caspa?

La caspa es uno de los padecimientos más comunes que afectan la salud del cuero cabelludo y se utilizan diferentes remedios caseros para combatirlo.

En este caso mencionaremos los posibles beneficios de las dos plantas y comenzaremos con la flor con un color blanco en sus pétalos.

La manzanilla puede disminuir la irritación de la piel y mantenerla hidratada por más tiempo, esto ayudaría a reducir las molestias de la infección por hongo, sin embargo, no eliminaría la presencia de caspa.

La manzanilla podría ayudar a controlar la caspa. (Foto: Pexels)

Para el romero, fue Shilpi Ketharpal, especialista en temas de salud, quien señaló para Cleveland Clinic que reduciría los síntomas, pero alertó sobre no usarlo como reemplazo de tratamientos médicos comprobados para este padecimiento.

Según Mayo Clinic, las principales señales de la afección son los siguientes.

Escamas de piel en el cuero cabelludo, las cejas, la barba o el bigote y los hombros.

Picazón constante en la cabeza.

¿Da brillo?

Herbal Essences, empresa dedicada a la creación y venta de productos de belleza, hizo mención de los beneficios de utilizar manzanilla y enlisto el de dar brillo al cabello, dando un mejor aspecto.

Además, podría fortalecer las puntas e incentivar el crecimiento del pelo, pero solo lo mencionó y no lo sustentó con ningún estudio o fuente especializada.

Es preciso mencionar que se desconoce el tiempo de aplicación de esta flor para ver los primeros resultados.

La manzanilla se utiliza en el cabello por sus posibles propiedades para darle birllo. (Foto: Especial El Financiero)

¿Cuáles son los efectos secundarios del uso del romero y la manzanilla en el pelo?

Como todos los ingredientes de origen natural, se podrían presentar reacciones adversas y para el romero o la manzanilla no hay excepción.

Causa irritación

Healthline, alerta por una posible irritación si se utiliza el aceite esencial de la hierba aromática, si se aplica directamente y sin diluir lo suficiente, por ello recomienda combinarlo con champú.

En el caso de la manzanilla, se podría causar una dermatitis tópica y derivar en un sarpullido, pero nuevamente cada persona tiene una reacción distinta.

El romero podría causar irritación en el cuero cabelludos. (Foto: Unsplash)

Causaría caída de cabello

Parece irónico, pero el uso del aceite esencial de romero en el cuero cabelludo podría causar una caída del pelo, esto por la no dilución del producto antes de usarse.

Causa alergias

Al no tener análisis científicos, su uso no es seguro al cien por ciento (la FDA no respalda su uso, por ejemplo), y como cualquier producto o alimento en contacto con el cuerpo, podría causar una reacción alérgica, principalmente en la piel de la cabeza.

Para la manzanilla, si se da una reacción alérgica grave, podría derivar en una anafilaxia con múltiples síntomas, algunos requieren atención médica inmediata y los enlistamos a continuación.

Dolor en el abdomen.

Ansiedad incontrolable.

Sensación de opresión en el pecho.

Diarrea.

Dificultad para respirar.

Tos.

Dificultad para tragar.

Mareo o vértigo.

Urticaria.

Congestión nasal.

Náuseas y vómitos.

Hinchazón en la cara.

Pérdida del conocimiento.