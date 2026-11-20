Como resultado de las acciones encaminadas a combatir el rezago educativo y facilitar el acceso a la enseñanza básica, Nayarit registra una tasa de analfabetismo de 3.4 por ciento, de acuerdo con información del gobierno estatal.

Este avance se enmarca en la colaboración entre la administración encabezada por el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero, el Sistema DIF Nayarit y el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), instituciones que mantienen programas de alfabetización y certificación académica dirigidos a sectores de la población con mayores dificultades para continuar sus estudios.

Como parte de estas acciones, el mandatario estatal, acompañado por la presidenta del DIF Nayarit, Beatriz Estrada Martínez, y el director general del INEA, Armando Contreras Castillo, encabezó una ceremonia en la que se entregaron 31 constancias de alfabetización y certificados de educación primaria y secundaria.

Entre las personas beneficiadas se encuentran adultos mayores, personas con discapacidad visual e integrantes de comunidades originarias, quienes lograron avanzar en su preparación académica mediante los programas educativos disponibles en la entidad.

Durante el encuentro, Navarro Quintero destacó la labor que desarrolla el DIF estatal a través de las jornadas Latidos del Corazón y Latiendo en Tu Colonia, iniciativas que acercan distintos servicios, entre ellos los educativos, a comunidades donde existen mayores barreras de acceso.

Por su parte, Beatriz Estrada Martínez reconoció el esfuerzo y la perseverancia de quienes retomaron su formación o aprendieron a leer y escribir, al considerar que la educación representa una herramienta fundamental para mejorar sus oportunidades de desarrollo.

En tanto, Armando Contreras Castillo subrayó la importancia de mantener la coordinación entre las instituciones para ampliar la cobertura de los programas de alfabetización y facilitar que más habitantes de Nayarit concluyan su educación básica.

Con estas iniciativas, el gobierno estatal busca continuar reduciendo el rezago educativo y generar condiciones que permitan a más personas acceder a oportunidades de aprendizaje, independientemente de su edad o situación social.