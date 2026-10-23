Para pasear: Zona Metropolitana de Guadalajara tendrá cielo nublado y clima agradable este sábado

En Guadalajara, los termómetros registrarán una mínima de 12.7°C y una máxima de 27.0°C. (Foto: Cuartoscuro)

El clima en la Zona Metropolitana de Guadalajara para este sábado 24 de octubre se presenta con cielo nublado y temperaturas agradables.

Se esperan máximas de hasta 27.3°C en Zapopan y mínimas de 12.7°C en toda la región. No hay pronóstico de lluvias.

¿Qué temperaturas se esperan en Jalisco este sábado?

En Guadalajara, los termómetros registrarán una mínima de 12.7°C y una máxima de 27.0°C. Para el municipio de Zapopan, las temperaturas estarán entre 12.7°C y 27.3°C, siendo la más alta de la zona metropolitana.

Por su parte, San Pedro Tlaquepaque experimentará una mínima de 12.7°C y una máxima de 26.7°C. En Tonalá, las temperaturas variarán de 12.7°C a 26.3°C. Las condiciones de cielo nublado dominarán en todas estas ciudades.

¿Habrá lluvias en la Zona Metropolitana de Guadalajara?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirma que no hay probabilidad de lluvias para este sábado. La región mantendrá un cielo nublado, ideal para disfrutar de actividades sin la preocupación de aguaceros inesperados durante el día.

El viento será ligero en toda la zona. En Guadalajara y Zapopan, se estima una velocidad de 5 km/h. Para Tlaquepaque y Tonalá, el viento será un poco más suave, alcanzando los 4 km/h. Estas brisas serán apenas perceptibles.

¿Cómo estará el clima en Jalisco los próximos días?

El pronóstico para los próximos tres días es el siguiente:

Sábado 24 de octubre: Máxima de 29°C, mínima de 12°C, cielo nublado, viento de 4 km/h.

Domingo 25 de octubre: Máxima de 24°C, mínima de 13°C, cielo nublado, viento de 6 km/h.

Lunes 26 de octubre: Máxima de 28°C, mínima de 13°C, cielo nublado, viento de 4 km/h.

La tendencia para el fin de semana muestra una baja en la temperatura máxima el domingo 25, llegando a 24°C. Sin embargo, el lunes 26, el clima se recuperará, con máximas que subirán hasta los 28°C. Las mínimas se mantendrán estables.

¿Qué precauciones tomar con el clima de este sábado?

Es crucial mantenerse hidratado, bebiendo suficiente agua a lo largo del día. Aunque el cielo esté nublado, la radiación UV puede ser alta, por lo que se sugiere usar protector solar si se planea pasar tiempo al aire libre, especialmente a mediodía.

Para protegerse del clima, es recomendable elegir ropa ligera y de colores claros. Esto ayuda a reflejar el calor y a mantenerse fresco. También es buena idea planificar actividades en interiores durante las horas de mayor temperatura.

¿Afectará el clima las actividades en Jalisco?

El clima templado y sin lluvias es favorable para cualquier actividad al aire libre. Parques, mercados y espacios públicos podrán disfrutarse sin contratiempos. Las condiciones son óptimas para paseos o ejercicio ligero durante la mañana y la tarde.

Este artículo ha sido generado con el apoyo de IA y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros términos y condiciones.