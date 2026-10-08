Ricardo Gallardo inaugura la Expo Potosí Industrial 2026

El Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, inauguró la segunda edición de Expo Potosí Industrial 2026, que se realiza los días 8 y 9 de octubre en el Centro de Negocios Potosí, un encuentro de alcance nacional e internacional que reúne a empresas, inversionistas, proveedores y organismos empresariales para generar nuevas oportunidades de negocios, inversión y empleo. El Mandatario Estatal destacó que este evento forma parte de la transformación económica de San Luis Potosí que durante su administración ha registrado cerca de 10 mil millones de dólares en inversión privada concertada, consolidando su participación en las cadenas productivas de México y Norteamérica.

Ricardo Gallardo destacó que esta segunda edición reúne a ocho sectores estratégicos: automotriz y movilidad; manufactura y metalmecánica; automatización, robótica y tecnología; energía y gases industriales; empaque y manejo de materiales; logística y comercio exterior; servicios empresariales y financieros; e infraestructura e inmobiliario industrial. Con 100 espacios de exhibición, prácticamente ocupados en su totalidad, y una expectativa superior a 8 mil visitantes, la Expo representa una plataforma para ampliar las relaciones comerciales y abrir nuevas oportunidades a las empresas potosinas.

El Gobernador del Estado resaltó que la Expo Potosí Industrial incorpora herramientas y encuentros especializados como iMatch.mx, reuniones B2B, Buyer Meetings y Supplier Meetings, que permitirán vincular directamente a empresas compradoras con proveedores y potenciales socios comerciales. Además, contempla una agenda sobre manufactura inteligente, corredores industriales de Norteamérica, infraestructura, energía, inversión, T-MEC y competitividad, con la participación de representantes empresariales, instituciones académicas, organismos de Norteamérica y autoridades federales y estatales.

El Mandatario Estatal señaló que los resultados económicos de su administración respaldan esta nueva etapa de desarrollo industrial, esto, de acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), la cual reportó que, entre octubre de 2021 y septiembre de 2026, se concertaron cerca de 10 mil millones de dólares en inversión privada, mientras que las exportaciones registraron un crecimiento de 94.4 por ciento desde el inicio de su administración hasta diciembre de 2025, cuando alcanzaron alrededor de 7 mil millones de dólares. A ello se suman 45 proyectos integrados al Portafolio para la Prosperidad Compartida, con una inversión estimada de 5 mil millones de dólares y la proyección de más de 12 mil empleos formales.

Finalmente, Ricardo Gallardo Cardona destacó que el Gobierno del Cambio mantiene en marcha proyectos estratégicos de conectividad que ampliarán las oportunidades para la industria, como el tren de pasajeros Querétaro–San Luis Potosí–Saltillo, con tramos contemplados de 237.2 y 334.3 kilómetros, respectivamente, además de la nueva autopista hacia Matehuala, desarrollada con participación de la iniciativa privada. Estas obras permitirán mejorar la comunicación regional y generar mejores condiciones para el traslado de personas, la actividad productiva y la atracción de nuevas inversiones, en una entidad que continúa ampliando su presencia en el desarrollo industrial del país.