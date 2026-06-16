Salsa Fest 2026 eleva su rentabilidad turística; derrama crece 7.6%

La ocupación hotelera fue del 100 por ciento en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, informaron autoridades de Veracruz.

El Salsa Fest 2026 consolidó su papel como uno de los eventos culturales con mayor impacto económico del país al generar una derrama superior a los 900 millones de pesos, cifra que representa un crecimiento de 7.6 por ciento respecto a los 837.3 millones de pesos registrados durante la edición 2025.

De acuerdo con los datos oficiales, esta edición reunió a 580 mil asistentes durante tres días de actividades y alcanzó una ocupación hotelera del 100 por ciento en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, frente al 98 por ciento del año anterior.

El incremento en la derrama económica sugiere un mayor gasto promedio por visitante, uno de los indicadores clave para medir la calidad del turismo que atrae el festival, con lo que se comfirma: el Salsa Fest está evolucionando de un evento de alta afluencia a un modelo de turismo con mayor capacidad de consumo, donde el impacto económico crece incluso con una ligera moderación en el número de asistentes.

En 2025, el festival ya había mostrado un efecto multiplicador significativo, con un incremento de hasta 55 por ciento en las ventas del sector restaurantero y un repunte en la ocupación hotelera.

Para 2026, el impacto en el sector servicios se mantuvo al alza, con restauranteros de Boca del Río reportando incrementos de hasta 80 por ciento en sus ventas, lo que confirma una mayor derrama directa en la economía local.

Otro elemento relevante es la diversificación del origen de los visitantes. Además de turistas provenientes de las 32 entidades del país, el evento atrajo público de Estados Unidos, Colombia, Venezuela, Perú, Canadá, Francia, Alemania, Cuba, Chile, España, Guatemala, República Dominicana, Argentina e Italia, consolidando a Veracruz como un destino con proyección internacional en el segmento de turismo cultural y musical.

En materia de conectividad, el Aeropuerto Internacional Heriberto Jara Corona registró una ocupación del 97 por ciento en sus vuelos durante el fin de semana, reflejando la presión positiva sobre la infraestructura turística y la capacidad del estado para recibir flujos elevados de visitantes en periodos concentrados.

El desempeño del Salsa Fest también se inscribe en la estrategia de promoción turística impulsada por el gobierno estatal, orientada a posicionar a Veracruz como un destino activo durante todo el año mediante una agenda continua de eventos culturales. En este contexto, la próxima apertura de la Escuela Veracruzana de Servicios Turísticos, que ofrecerá capacitación gratuita al personal del sector, busca fortalecer la profesionalización del capital humano y mejorar la competitividad del destino.

En conjunto, los resultados de 2026 confirman que el Salsa Fest ha evolucionado hacia un activo económico de alto impacto, capaz de detonar consumo, fortalecer la cadena de valor turística y proyectar la marca Veracruz a nivel nacional e internacional, con un énfasis creciente en la calidad del gasto más que únicamente en el volumen de asistencia.