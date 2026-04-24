La Paz se mantiene 15 puntos por debajo del promedio nacional de inseguridad: Milena Quiroga

La presidenta municipal de La Paz, Milena Quiroga Romero, destacó que los resultados más recientes de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI confirman que La Paz se mantiene estable en percepción de inseguridad y por debajo del promedio nacional, en un contexto en el que la estrategia de seguridad del Gobierno de México muestra avances a nivel país. De acuerdo con la medición publicada este 24 de abril de 2026, La Paz registró 46.6% en percepción de inseguridad, frente al 61.5% nacional.

La alcaldesa subrayó que, entre diciembre de 2025 y marzo de 2026, la capital del estado se mantuvo sin cambio estadísticamente significativo, al pasar de 46.4% a 46.6%, lo que refleja estabilidad en un trimestre en el que 21 ciudades del país sí registraron movimientos significativos.

Al mismo tiempo, a nivel nacional la percepción de inseguridad bajó de 63.8% a 61.5%, una reducción estadísticamente significativa que, señaló, confirma que la estrategia de seguridad encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo va en la dirección correcta.

Milena Quiroga resaltó que la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024-2030 se basa en cuatro ejes: atención a las causas, consolidación de la Guardia Nacional, fortalecimiento de la inteligencia e investigación, y coordinación absoluta con las entidades federativas. Señaló que esa visión es consistente con lo que se ha venido haciendo en La Paz mediante acciones de prevención, recuperación de espacios, fortalecimiento policial y coordinación con las instituciones de seguridad del Gobierno de México.

La ENSU también reportó que la percepción de efectividad de las corporaciones federales se mantiene alta a nivel nacional: 87.3% para la MARINA, 85.5% para SEDENA y 77.0% para la Guardia Nacional. Además, la percepción de efectividad de la policía preventiva municipal subió a 50.8%. Estos datos confirman que la coordinación entre municipios, estado y federación sigue siendo clave para sostener condiciones de seguridad y avanzar en una ruta de mejora.

La presidenta municipal agregó que, en el mismo levantamiento, La Paz reportó 28.1% en conflictos o enfrentamientos, por debajo del 38.2% nacional, otro indicador que ayuda a dimensionar las condiciones de convivencia en la ciudad.

“En La Paz, sí estamos trabajando para cuidar a las familias, fortalecer la comunidad y sostener una estrategia de seguridad con resultados. Vamos a seguir coordinándonos con la presidenta Claudia Sheinbaum y con el Gobierno de México para mantener a La Paz en la ruta correcta”, expresó.

La administración municipal reafirma que La Paz mantiene condiciones comparativas favorables dentro del contexto nacional, por debajo del promedio de percepción de inseguridad del país, y que la coordinación con la estrategia de seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum seguirá siendo una prioridad para consolidar la paz y la tranquilidad de las familias paceñas.