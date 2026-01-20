Eugenio Maiz es detenido: Acusan a empresario de presunto fraude en Aguascalientes

Desde diciembre del año pasado, en completa secrecía, el magnate regiomontano Eugenio Javier Maiz Domene, dueño de Next Energy del Centro, fue detenido acusado de fraude, delito por el cual permanece en prisión preventiva justificada dentro del Centro de Reinserción Social (Cereso) de Aguascalientes.

Maiz Domene, dueño también del equipo de beisbol Sultanes de Monterrey, enfrenta actualmente dos procesos judiciales: el primero tiene que ver con un presunto fraude cometido contra el Ayuntamiento de Aguascalientes, derivado de un contrato multimillonario que se firmó en 2019 y por el cual se comprometieron tres mil 369 millones de pesos a pagar hasta el 2050 bajo el concepto de ‘Inversión Pública Productiva’.

Ese contrato se hizo durante la gestión municipal de la hoy gobernadora Tere Jiménez, quien fue dos veces alcaldesa de la capital.

Este prometía un programa de “eficiencia energética” y consistía en el desarrollo parques fotovoltaicos para la generación de energía eléctrica que pudiera usar el gobierno de Aguascalientes. No obstante, aun cuando sí se le estaba pagando el servicio, nunca se generó energía eléctrica.

Rescinden contratos a Next Energy en Baja California

Asimismo, en Baja California, la gobernadora Marina del Pilar rescindió un contrato también con Next Energy por encontrarlo “desventajoso”. Incluso, detuvieron a un ejecutivo de Banco Afirme relacionado con este caso, ya que dicha institución financiera era parte del fideicomiso que se generó para poder pagarle a Next Energy, como también se hizo en Aguascalientes.

La segunda orden de aprehensión, cumplimentada en reclusión porque el empresario ya estaba detenido, fue por presuntas amenazas y cohecho contra dos policías.

Eugenio Maiz Domene se encontraba detenido, pero con custodia policial en el Hospital Hidalgo, porque dijo sentirse mal del corazón. El 22 de diciembre dicho hospital lo dio de alta y se comisionó a dos policías estatales para que los trasladaran al Cereso. Todo esto relacionado con la carpeta digital 0079/2026.

Según la versión de los policías, durante ese trayecto, el regiomontano les ofreció medio millón de pesos a cada uno para que lo dejaran libre. Luego los habría amenazado. Fue por eso que lo denunciaron de amenazas y cohecho, y por lo que le ordenaron la otra orden de aprehensión.

Eugenio Maiz Domene es también socio de MD Iluminación, una empresa contratada también por Tere Jiménez cuando fue alcaldesa para la compra de luminarias, que implicó un adeudo de 643 millones de pesos a pagar a diez años.

Al igual que el contrato con Next Energy, el de MD Iluminación fue señalado por irregularidades.

En MD Iluminación también aparece como socia la exdiputada por el Partido Acción Nacional (PAN) y quien también fue presidenta de la Comisión de Justicia del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PAN.

Ya en otras ciudades de México se han cancelado contratos con Next Energy por ser considerados como desventajosos, como pasó en Mexicali, Baja California, donde la gobernadora Marina del Pilar anunció la rescisión de uno, con lo que se ahorrarían más de 12 mil millones de pesos

En Monterrey, Nuevo León, otro contrato fue señalado de fraudulento. Ahí el gobierno del alcalde Adrián de la Garza, abanderado de la coalición PAN-PRI-PRD, no lo canceló, optó por una renegociación.

Este 21 de enero, a las 8:15, se llevará a cabo la continuación de la audiencia por soborno y cohecho contra Eugenio Domene.