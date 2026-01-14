Tragedia en Waldo’s Hermosillo: 9 imputados, dos prófugos y un proceso legal inconcluso

El incendio en una tienda Waldo’s de Hermosillo dejó 24 víctimas la noche del 1 de noviembre de 2025. (Foto: Arturo Castro / Cuartoscuro)

Hermosillo, Sonora.- Nueve personas imputadas, aunque todas en libertad, dos prófugos y otros presuntos responsables en espera de comparecer por la tragedia ocurrida en Waldo’s de Hermosillo, son los resultados del proceso legal cuya etapa mas reciente culminó la madrugada de este miércoles tras una audiencia de casi 18 horas, según informes de la Fiscalía del estado.

Las nueve personas que fueron imputadas tras la audiencia, que tomó lugar desde las 9:30 horas del martes hasta las 3:20 horas de este miércoles, incluyen al representante legal de Waldo’s. A este, a diferencia del resto, se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva, aunque salió por propio pie del Juzgado Oral Penal debido a que cuenta con un amparo.

El resto, según la información proporcionada por la fiscalía de Sonora, a las pocas horas de terminada la audiencia, recibió como medidas cautelares la limitación territorial, la presentación periódica ante las autoridades y una garantía económica.

Representante legal de Waldo’s, imputado por uso de documentos falsos y omisiones

Según la autoridad que acusa, la prisión preventiva relativa al representante legal de la empresa se relaciona con su participación activa en ilícitos que culminaron, el pasado 1 de noviembre, con la muerte de 24 personas.

“Cabe destacar que en el caso de la persona de nombre José Luis ‘N’, representante legal de la persona moral, a quien se le imputó realizar trámites legales a nombre de la empresa ante las autoridades municipales utilizando documentos falsos para obtener permisos, cometiendo los delitos de uso de documentos falsos e incumplimiento de un deber legal, sumado a otras conductas omisas en las que en su carácter de representante legal debió de haber observado para evitar el resultado que se presentó”, indica el comunicado de la fiscalía estatal.

El grupo de los 8 imputados restantes incluye a funcionarios de dependencias relativas a la protección civil, tanto del ámbito municipal como estatal, entre otras personas. Esto trascendió desde que el caso fue judicializado, aunque la identidad precisa se mantiene velada durante el proceso. La situación de los otros presuntos responsables, pendientes de comparecer, fue resumida por la autoridad de la siguiente manera.

“De igual forma, otros 12 individuos judicializados cuentan con suspensiones derivadas de juicios de amparo y que hasta el momento se encuentran en espera de que el juzgado los cite para la celebración de la audiencia de formulación de imputación, a los que se suman dos personas que en este momento se encuentran evadidos de la acción de la justicia”.

Waldo’s Hermosillo operaba sin permisos ni salida de emergencia

El incendio en un Waldo’s de Hermosillo, que cimbró a todo el país en víspera del Día de Muertos, y que desembocó en el cierre temporal de decenas de sucursales en el estado y en toda la república, se habría producido a raíz de fallas en un transformador privado que se encontraba al interior de la sucursal, cosa que fue dada a conocer por el fiscal Rómulo Salas Chávez tras las primeras horas de la tragedia.

El establecimiento, además, carecía de sus permisos en regla y de elementos básicos como una salida de emergencia. La tragedia, así, apunta a una corruptela que permitió el funcionamiento de la tienda a pesar de que no existían condiciones de seguridad óptimas para clientes y empleados, en general. El proceso se retomará el próximo 19 de enero.