Asesinan a plena luz del día al abogado Rafael Arturo Vila en Chiapas; había sufrido amenazas

El abogado Rafael Arturo Vila Chávez fue asesinadoo mientras se encontraba en una cafetería.

La noche de este martes 26, fue ejecutado a tiros en Pichucalco, Chiapas el abogado Rafael Arturo Vila Chávez, hermano del ex delegado de la FGR en Chiapas, Alejandro Vila Chávez y actualmente con el mismo cargo pero en Guanajuato.

Así fue el asesinato del abogado Vila Chávez

Vila Chávez fue sorprendido en el interior del restaurante The italian Coffe dé Pichucalco, cuando un sicario se le acercó y le disparó a quemarropa

Aun armado, el abogado pichucalquense no tuvo tiempo de sacar su arma de fuego para defenderse.

Vila sufrió atentados desde 2022

El abogado ya había sufrido antes dos atentados contra su vida, uno en noviembre del 2022 donde solo salió herido de bala. Y el segundo atentado en noviembre del 2023. En esa ocasión resultó ileso, pues iba en una camioneta blindada junto a su esposa Ady Serra Álvarez.

Serra Álvarez es consejera de Morena por Pichucalco y directora jurídico del ayuntamiento de ese municipio.

Pichucalco es un municipio ubicado al norte del estado de Chiapas y colindante con el vecino estado de Tabasco, en cuya región el crimen organizado ha causado muchos estragos en la población ganadera y empresarial.