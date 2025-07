‘Como pa’ no salir’: Hoy no circula para este sábado 5 de julio en la CDMX y Edomex

Este 5 de julio se aplicará el programa Hoy No Circula en la Ciudad de México y el Estado de México (Fotoarte: El Financiero)

¡Qué una infracción no arruine tus planes de fin de semana! Recuerda que para este sábado 5 de julio aplica el programa Hoy No Circula en la Ciudad de México y el Estado de México.

Además, desde el martes 1 de julio, el programa Hoy No Circula se ‘modernizó’. Ahora incluye más municipios del Estado de México con el objetivo de mejorar la calidad de aire en una mayor extensión en el Valle de México.

El programa Hoy No Circula establece las reglas para que los automovilistas dejen sus vehículos y contribuyan reducir la contaminación en la zona metropolitana.

¿Qué autos no circulan en la CDMX y el Edomex este sábado 5 de julio?

De acuerdo con el calendario oficial de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), al ser el primer sábado del mes no podrán circular en la CDMX ni el Edomex los vehículos que cumplan con las siguientes características:

Automóviles con holograma 1 con el último dígito de la placa sea impar.

con el último dígito de la placa sea impar. Vehículos con holograma 2 con cualquier terminación.

con cualquier terminación. Las unidades foráneas con cualquier dígito que concluya la placa.

Hoy no circula Estos son los Autos que no circulan el sábado 5 de julio en la Ciudad de México y el Estado de México. (CAMe)

¿En qué municipios y alcaldía se aplica el Hoy No Circula?

Recuerda que las restricciones a la circulación es desde las 05:00 hasta las 22:00 horas y se aplica en 38 municipios del Estado de México.

Atizapán de Zaragoza. Ixtapaluca. Coacalco de Berriozábal. La Paz. Cuautitlán. Naucalpan de Juárez. Cuautitlán Izcalli. Nezahualcóyotl. Chalco. Nicolás Romero. Chimalhuacán. Tecámac. Chicoloapan. Tlalnepantla de Baz. Ecatepec de Morelos. Tultitlán. Huixquilucan. Valle de Chalco. Almoloya del Río. Atizapán. Capulhuac. Texcalyacac. Tianguistenco Xalatlaco. Almoloya de Juárez. Calimaya. Chapultepec. Lerma. Metepec. Mexicaltzingo. Ocoyoacac. Otzolotepec. Atenco. Temoaya. Tenango del Valle. Toluca. Xonacatlán. Zinacantepec.

Mientras que en la CDMX, el programa se aplica en las 16 alcaldías.

¿Qué automóviles exentan el Hoy No Circula?

En el caso de ignorar el calendario, se aplica una multa a los automovilistas, aunque hay coches que están exentos. Son los vehículos con el holograma 0 y 00.

Además, el programa Hoy No Circula no se aplica a los vehículos de uso particular de trabajadores y trabajadoras del sector salud en todas sus especialidades, paramédica y administrativa, que cuenten con credencial vigente, así como a ambulancias.

Tampoco son válidas las restricciones para los autos de personas con discapacidad que cuenten con un permiso para exentar el programa, así como para los vehículos eléctricos.

¿Se aplicará el doble Hoy no Circula este sábado 28 de junio?

Si te preguntas si habrá doble Hoy No Circula para este sábado, la respuesta es no, pese a que la calidad del aire fue ‘muy mala’ durante el viernes 4 de julio, según datos de la Dirección de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México.

Este programa solo se implementa si existe contingencia ambiental, con el fin de reducir las partículas de ozono.