Evelyn Salgado cumple su compromiso de brindar espacios seguros y dignos para la educación en Guerrero

La gobernadora Evelyn Salgado Pineda cumplió con el compromiso de seguir impulsando a la educación como una herramienta de transformación en Guerrero, al inaugurar el nuevo edificio de la Escuela Primaria “Profesor Rafael Ramírez Castañeda”, en el municipio de Chilpancingo, con una inversión de 14.4 millones de pesos.

Esta obra representa una respuesta directa a las afectaciones sufridas por el antiguo plantel escolar, el cual se encontraba en una zona de falla geológica y fue reubicado a la colonia Industrial, sobre la avenida Llano Grande, por recomendación de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.

El nuevo inmueble cuenta, en planta baja con dos aulas didácticas, una biblioteca, taller de cómputo y servicios sanitarios, mientras que, en el primer nivel, se construyeron cinco aulas adicionales y un acceso mediante escaleras, la cual beneficiará a 171 estudiantes con espacios seguros, dignos y funcionales

En su mensaje, la gobernadora Evelyn Salgado afirmó que su administración está comprometida en seguir impulsando la Revolución Educativa en Guerrero.

“La herramienta más poderosa que puede transformar al mundo es la educación. Y con educación transformamos vidas y espacios”, expresó ante alumnos, docentes y padres de familia de esta institución.

Informó que en Chilpancingo se ha destinado una gran inversión histórica en 75 planteles educativos, con acciones que buscan mejorar de forma integral la infraestructura escolar. “Le estamos apostando con todo a la educación, porque sin educación no hay desarrollo, no hay bienestar y no hay paz”, añadió.

Asimismo, la mandataria anunció la construcción de un segundo edificio en esta misma escuela, con el objetivo de ampliar la cobertura y mejorar aún más las condiciones del plantel.

En el evento, el director general del Instituto Guerrerense de Infraestructura Educativa (IGIFE), Benjamín Guinto Nava, explicó que esta obra responde al dictamen de reubicación, y forma parte del compromiso de la gobernadora por garantizar espacios educativos seguros. También anunció que se encuentra en marcha la reubicación del Jardín de Niños “Moisés Guevara Villalba”, afectado por las mismas condiciones geológicas.

La presidenta del Sistema DIF Guerrero, Liz Salgado Pineda, así como los diputados Héctor Suárez Basurto y Pánfilo Sánchez Almazán, acompañaron a la gobernadora durante el corto del listón con padres de familia, personal docente y directivos.

Con alegría y emoción, las y los niños estudiantes recorrieron sus nuevas aulas y áreas escolares, reflejando el impacto positivo de este esfuerzo institucional. “Queremos niñas y niños felices”, afirmó la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.