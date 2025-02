Alcalde de Izúcar de Matamoros, Puebla, rechaza protección pese a amenazas de muerte: ‘Dios me protege’

El alcalde de Izúcar de Matamoros, Eliseo Morales, denunció el pasado martes 25 de febrero que diario recibe amenazas de muerte por parte de grupos delictivos, pero que a pesar de ello continuará trabajando.

En entrevista radiofónica, el presidente municipal descartó pedir escolta o algún tipo de seguridad personal, pues dijo que se trata de trabajar en conjunto con el gobierno del estado y de la federación.

“No quiero pasar a ser un expresidente y una carpeta de investigación más, tenemos que unir esfuerzos con la federación, con el estado y el municipio”, indicó.

Venta de fentanilo en Izúcar de Matamoros

El presidente municipal también negó tener vínculos con el crimen organizado que tiene presencia en la entidad e informó que en el municipio hay venta de fentanilo, drogas sintéticas, robo a las viviendas y robo a transeúntes.

“En Izúcar de Matamoros el fentanilo es lo que más venden. Según el mercado negro, es muy barato, de fácil acceso a los jóvenes y eso ha traído consecuencias hacia mi persona”, indicó.

“Yo no tengo compromiso con absolutamente nadie. Si hay una persona que esté delinquiendo, claro que me conoce porque soy el presidente municipal. Eso no quiere decir que seamos socios o aliados en esos delitos de ninguna manera”, agregó.

Eliseo Morales indicó que al ser una figura pública está expuesto a las amenazas de muerte, sin embargo, no teme en seguir trabajando.

“Te amenazan, te advierten siempre tratando de que dejes de hacer lo que estás haciendo. Eso no va a pasar en Izúcar de Matamoros”, señaló en su denuncia pública.

Eliseo Morales indicó que aún desconoce quiénes son las personas que lo amenazan y que no tiene vínculos con los delincuentes.

¿Quiénes amenazan al alcalde de Izúcar de Matamoros?

En entrevista, Eliseo Morales indicó que aún desconoce quiénes son las personas que lo amenazan a través de lonas que colocan en el municipio o por llamadas que le hacen a él personalmente.

“Sabemos que hay personas que están delinquiendo, pero a ciencia cierta no sabemos realmente quiénes son”, indicó.

Añadió que las amenazas son consecuencia del operativo que desplegó el gobierno del estado, que encabeza Alejandro Armenta Mier, para reforzar la seguridad.

“Creo que debido a que él trajo un dispositivo muy bueno de seguridad al estado de Puebla, nos asignó elementos de la Marina como refuerzos para la policía y la seguridad municipal”, indicó.

Operativos de seguridad en Puebla

El alcalde Eliseo Morales señaló que cuando llegó al cargo, los policías “estaban con la moral baja”, no querían hacer su trabajo, mantener seguro el municipio.

“Llegaron los marinos, pues se les alimenta su moral y empiezan a hacer realmente el trabajo que tuvieron que haber hecho desde hace años”, acusó.

Explicó que el operativo de seguridad no le gusta a las personas que venden drogas a los jóvenes: “Es una amenaza por los resultados y la persecución de la que están siendo víctimas los criminales”.

Indicó que en Izúcar de Matamoros hay 30 policías y que el teniente de fragata, Alexis Ladrón de Vera, es el encargado de la Secretaría de Seguridad Pública. “Ellos traen una logística, un plan de trabajo, pues que es muy diferente al que acostumbraban en cualquier municipio de la región”.

¿El alcalde de Izúcar de Matamoros pedirá escolta?

Eliseo Morales descartó que vaya a pedir escolta al gobierno del estado y agregó que tampoco ha denunciado las amenazas de muerte.

“Me pongo en las manos de Dios, de los ciudadanos, yo estoy seguro de que, pues todo va a salir muy bien”, aseveró.

Reiteró que mantiene comunicación con el gobernador Alejandro Armenta Mier y que abordará con él las acciones a seguir ante las amenazas que ha recibido.

“Tengo la suerte y la dicha de que a todos los presidentes municipales nos contesta los mensajes, nos contestan las llamadas. Voy a platicar con él, que me oriente, que me diga qué es lo que podemos hacer en conjunto”, informó.