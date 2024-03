Justicia para Esmeralda Millán: Fidel ‘N’ se declara culpable por ataque con ácido

PUEBLA.- Fidel “N” se declaró culpable por el delito de intento de feminicidio en contra de Esmeralda Millán, a quien le arrojó ácido en la cara en el 2018.

Así lo informó la sobreviviente, quien indicó que con ello concluyeron casi nueve horas de audiencia y a partir de este hecho, el 18 de marzo se establecerá el número de años que el sujeto pasará en prisión; la petición es que sea una condena de más de 40 años.

“Estoy feliz y contenta porque a final de cuentas se me va a hacer justicia a pesar de cuántos años llevo luchando, que así le den 40 o 50 años no me va a regresar la Esme que fui, la seguridad que tenía, pero puede haber un cambio para la sociedad y que no vean los hombres que pueden estar libres causando tanto daño”, declaró Esmeralda al concluir la audiencia.

Asimismo, agregó : “Tarde o temprano va a llegar la justicia, como a mí me llegó, a pesar de cuantos años, este proceso no quedó en la impunidad, sí se puede llegar a un a una justicia justa”.

¿Qué le pasó a Esmeralda Millán?

El 2 de diciembre de 2018, Esmeralda fue atacada con ácido por parte de Fidel ‘M’, su expareja. El ataque dañó su rostro y cuerpo.

A partir de ello iniciaron las investigaciones, las cuales llevaron a 15 audiencias intermedias diferidas, y finalmente la audiencia del fallo en contra de Fidel “N” a partir de la cual la pena podría alcanzar 43 años de prisión por el delito de feminicidio en grado de tentativa.

La fundación Carmen Sánchez, que dio apoyo a este caso, indicó que de lograrse la pena referida se convertiría en la segunda sentencia en México y América Latina que sancione con dicha figura jurídica un delito de esta naturaleza.

Gracias Esme por no rendirte. Hace 5 años nos conocimos y juntas logramos lo imposible. Llevo en mi memoria tus palabras "Donde tu vayas yo voy, y si tu tienes yo tengo" https://t.co/AqRspZLcMC — Carmen Sánchez (@CarmenAnchez) March 14, 2024

Violencia ácida: Así avanzan las leyes en México

Apenas el 8 de febrero de este año, el Congreso de la Ciudad de México aprobó la ‘Ley Malena’, también conocida como ‘Ley ácida’, que sanciona los ataques con químicos.

El término “violencia ácida” es un tipo de agresión contra las mujeres, que consiste en ataques con sustancias químicas o corrosivas que causan daño a través de lesiones temporales o permanentes, que ponen en peligro la vida.

En la Ciudad de México, las adiciones aprobadas al Código Penal local establecen sanciones de 8 a 12 años de prisión y una multa para aquella persona que cause lesiones por ataques con ácido y otras sustancias corrosivas.

La pena se agrava hasta en la mitad de la sentencia si el ataque se comete contra una mujer en razón de género, incluyendo a las mujeres trans.

En el caso de Puebla, la Ley Ácida califica como tentativa de feminicidio los ataques con alguna sustantiva corrosiva, estableciendo penas de hasta 40 años de prisión. Puebla se convirtió en la primera entidad a nivel nacional en tipificar los ataques con ácido.