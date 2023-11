Rescatan a dos menores víctimas de prostitución en Quintana Roo

Derivado de trabajos de investigación tradicional y tecnológica, la Fiscalía General del estado de Quintana Roo rescató a dos menores de edad, presuntas víctimas de trata de personas en su modalidad de prostitución ajena, además de que aseguró a seis personas, tres mujeres y tres hombres, cinco de estos en un motel ubicado en la avenida López Portillo y otro en un domicilio del fraccionamiento Villas Otoch de este municipio.

Personal de la Fiscalía Especializada en Trata de Personas llevó a cabo las investigaciones, donde se determinó que uno de los integrantes de esta banda ofrecía encuentros sexuales con mujeres menores de edad, mostrándole además un catálogo con fotografías de las adolescentes y los precios por sus servicios.

Ante esta situación se llevó a cabo un operativo en el que rescataron a una adolescente en un motel, donde elementos de la Policía de Investigación aseguraron a los encargados de dicho lugar, identificados como Gaspar Iván “N”, Isela “N”, Zenaida “N”, Ponciana “N” y Eduardo David “N”.

Posteriormente, los agentes se trasladaron a un domicilio de Villas Otoch, donde rescataron a otra adolescente, quien era custodiada por Israel “N”, el cual también fue detenido.

Tras la diligencia, los seis detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, quien en el término legal correspondiente determinará su situación jurídica conforme a derecho.

La Asociación ECPAT Internacional (End Child Prostitution Child Pronography And Trafficking Of Children For Sexual Purposes) firmó un pacto de civilidad con el gobierno del estado, encabezad por Mara Lezama, con el propósito de salvaguardar a los menores de edad contra la explotación sexual, la pornografía y el tráfico de niños.

El sector hotelero de Quintana Roo ya capacitó a más de 2 mil 500 empleados para sensibilizarlos sobre el tema e implementó códigos de conducta.