No más contingencias: Nuevo León crea la agencia de calidad del aire

El gobierno de Nuevo León presentó este viernes la Agencia de la Calidad del Aire, dependencia descentralizada con que la que se busca combatir la crisis ambiental que vive la zona metropolitana de Monterrey.

La creación de la Agencia de la Calidad del Aire es el primer paso para presentar un plan integral que tendrá como misión corregir los problemas ambientales.

El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, señaló que con esta agencia se cuadriplicarán las inspecciones y auditorias a las empresas e industrias y se aplicara mano dura contra quien contamine por encima de las normas ambientales.

“Hoy con este decreto vamos a dar dientes y atribuciones para que un órgano descentralizado de la Secretaría de Medio ambiente pueda ir por todos los que contaminan, no nos importa quién sea el dueño, cómo se apellide, no nos importa si sea una empresa grande o pequeña tradicional o extranjera ya estamos cansados de que contaminen nuestro cielo”, aseguró el mandatario estatal.

Exhibirán a empresas que contaminen en Nuevo León

El gobernador de Nuevo León dio un plazo de 15 días a las empresas para presentar sus planes y estragias para reducir emisiones. Advirtió que quienes no lo hagan serán exhibidos por las autoridades en medios de comunicación.

“Los voy a quemar así como ustedes queman y contaminan yo voy a decir qué empresa de Nuevo León no contestó o no vino o no quiere ayudar al medio ambiente con nombre y apellido de la empresa, les quedan 15 días pa’ ponerse las pilas y buscar al secretario y mostrar su proyecto de limpia de chimeneas y mejora de sus procesos”, comentó el jefe del ejecutivo estatal.

García Sepúlveda acusó que por errores del pasado hoy la ciudad se encuentra sumergida en un serio problema de medio ambiente. Como ejemplo puso la operación de la refinería de Pemex en Cadereyta ubicada a escasos 44 kilómetros del centro de la metropoli regia.

“Que no midieron que el viento corre de allá hacia la ciudad, pues nos provocan que toda esa contaminación de la refinería que sigue quemando combustóleo y coque y mucho combustible fósil, pues viene y se nos empantana en los cerros y montañas de la ciudad de Monterrey” , indicó García.

Por ello pidió reagendar la reunión del fin de semana con el presidente López Obrador y que tuvo que ser cancelada por el contagio de COVID-19. En ese encuentro se tenía previsto revisar el tema de la refinería de Pemex.

El secretario de Medio Ambiente, Félix Arratia dijo que el estado destinará en este primer año de operación de la agencia alrededor de 17 millones de pesos.

Entre las facultades que tendrá será realizar acciones de prevención y combate de la mala calidad del aire; llevará a cabo la medición de las partículas contaminantes; y coordinará a las dependencias municipales y estatales en caso de alerta ambiental.

En lo que va del año, en la Zona Metropolitana de Monterrey han sido emitidas 7 alertas por altas concentraciones de partículas contaminantes. La última se presentó el pasado 5 de abril.

A finales de marzo colectivos como Yo Respiro Monterrey, acompañados por ciudadanos de diversos sectores de la Ciudad marcharon para exigir un alto a la mala calidad del aire.

Días después los ciudadanos sostuvieron un encuentro con las autoridades estatales donde se comprometieron a presentar un Plan Maestro que ayudaría a resolver el problema.