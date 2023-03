Celaya, Gto.- En Celaya, Guanajuato, hay siete mujeres desaparecidas. Las siete desaparecieron en el lapso de una semana; seis de ellas estaban juntas al momento de su desaparición y hasta el momento no se sabe nada de su paradero.

Algunas de ellas tienen hijos pequeños que las esperan en casa y que no saben que su mamá desapareció. En dos de los casos sus hijos son mayores de edad y las han buscado sin tener éxito.

En los siete casos se activó el Protocolo Alba por parte de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, y por su parte, sus familiares también han intensificado su búsqueda en campo y a través de las redes sociales con el apoyo de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas.

Los casos

Las seis mujeres que estaban juntas al momento de su desaparición son: Paulina Berenice Reséndiz Martínez, de 25 años de edad; Mariana Gutiérrez Guzmán, de 19 años; Yoselin Daniela Zamorano Macías, de 20 años; Sandra Daniela Paredes González, de 24 años; Rosa María Pérez Ayala, de 42 años y Gabriela Barbosa Ruiz, de 48 años.

Ellas desaparecieron desde el martes 7 de marzo. El Protocolo Alba difundió sus fichas de búsqueda.

Paulina Berenice Reséndiz Martínez, de 25 años de edad, tiene cabello lacio, color castaño oscuro y ojos ovalados café claro. Mide 1.55 metros y pesa 55 kilos. Como señas particulares, tiene un tatuaje en el antebrazo izquierdo, una perforación en el ombligo y una cicatriz en la ceja izquierda.

Mariana Gutiérrez Guzmán, de 19 años de edad, tiene cabello lacio, color castaño oscuro y ojos alargados café oscuro. Mide 1.60 metros y pesa 60 kilos. Como señas particulares, tiene un tatuaje en el pecho, otro en mano izquierda y en el antebrazo, además de una cicatriz en la rodilla. La última vez que fue vista, llevaba vestido negro y tenis blancos.

Yoselin Daniela Zamorano Macías, de 20 años de edad, cabello lacio, color castaño claro y ojos alargados café claro. Mide 1.65 metros y pesa 50 kilos. Como señas particulares, tiene un tatuaje en la pantorrilla derecha y una cicatriz en el tobillo. Además de un lunar en el parpado derecho y en el torso. La última vez que fue vista, llevaba chamarra negra, playera roja, pantalón de mezclilla azul y tenis blancos.

Sandra Daniela Paredes González, de 24 años de edad, tiene cabello lacio, color castaño claro y ojos ovalados café oscuro. Mide 1.60 y pesa 60 kilos. Como señas particulares, tiene tatuajes en pecho y pierna derecha.

Rosa María Pérez Ayala, de 42 años de edad, tiene cabello rizado y negro, ojos redondos de color café obscuro. Mide 1.70 y pesa 70 kilos. Al momento de su desaparición llevaba un vestido de color rojo y zapatos cafes. Tiene tatuajes en espalda y brazo derecho y cicatrices en la pierna izquierda y un lunar cerca del ojo izquierdo.

Gabriela Barbosa Ruiz de 48 años, tiene cabello chino y negro, ojos redondos de color café obscuro. Mide 1.68 y pesa 85 kilos.

El último lugar donde se les vio juntas fue por el rumbo del camino a San José de Guanajuato y el fraccionamiento Álamo Country Club. Desde entonces no se sabe nada de ellas.

Sus familiares confirmaron que al momento de su desaparición estaban las seis mujeres juntas y se conocían entre sí.

Algunos de los familiares lograron contactarse con ellas el martes por la tarde y noche, sin que hasta ese momento hubiera alguna alarma. Fue con el paso de las horas y al ver que no llegaban cada una a sus domicilios cuando se alarmaron y comenzaron a buscarlas.

De las seis mujeres desaparecidas ya hay denuncia en la Fiscalía General del Estado (FGE), y sus fichas de desaparición fueron publicadas por el Protocolo Alba de Guanajuato.

Desesperados

A todas las mujeres desaparecidas, sus familiares las han buscado físicamente sin éxito. También han compartido fotos de ellas en redes sociales sin que hasta el momento haya alguna respuesta sobre su paradero.

“Hoy es el cuarto día sin saber de ti mamita, te necesitamos como no tienes idea, no pierdo la esperanza de volver a verte, volver abrazarte y no soltarte. Algo dentro de mi corazón me dice que aún estás bien, le ruego tanto a Dios poder encontrarte poder saber que estás bien, ya quiero despertar de esta pesadilla y regreses a casa no me cansaré de buscarte hasta encontrarte”, publicó en redes sociales la hija de Rosa María Ramírez.

“Mi mamá está desesperada buscando cualquier información sobre ella pero nadie la ha visto!!. Ese día llevaba puesto un vestido negro rayado con blanco y zapatillas negras”, dice otra publicación donde buscan a Sandra Daniela Paredes González de 24 años.

En otra publicación, conocidos de Yoselin Daniela Zamorano Macías, de 20 años de edad, publicaron que “salió de su casa con unas amigas el día martes 7 de marzo y ya no regresó. Es originaria de Celaya, mismo donde ocurrieron los hechos. Se teme por su integridad ya que hace tan sólo 2 meses dio a luz a su bebé”.

Otro caso más

Por si algo faltara, este sábado Protocolo Alba difundió la dicha de búsqueda de otra mujer que también desapareció en Celaya.

Se trata de Sandra Martínez Cruz de 31 años de edad y desapareció el viernes 10 de marzo. Ella salió de su domicilio el 10 de marzo y hasta el momento se desconoce su paradero.

La ficha de su desaparición informa que tiene el cabello lacio, castaño claro, ojos redondos de color café obscuro. Mide 1.65 metros y pesa 64 kilos.

Al momento de su desaparición vestía pantalón de mezclilla azul, sudadera y zapatos color gris. Tiene tatuajes en pierna, brazo y espalda, una cicatriz en la frente y piercings en boca y ceja derecha.

Ella sería la séptima mujer que desaparece en una semana en Celaya; las otras seis mujeres desaparecieron juntas el pasado martes 7 de marzo y el último lugar donde se les vio fue en la zona del camino a San José de Guanajuato.