Personal de Banco del Bienestar agrede a reportera en Morelos

La gerente de la sucursal del Banco del Bienestar en la colonia Chapultepec en Cuernavaca agredió y arrebató el celular a la reportera Perla Barrios, luego de que la cuestionara sobre la falta de organización para dispersar el pago de la pensión para adultos mayores de 65 años.

Y es que debido a la falta de efectivo en los cajeros automáticos, personal auxiliar y orden, el pago para los adultos mayores se había programado por orden alfabético, pero al verse rebasados, la delegación del Bienestar permitió que las personas que ayer no alcanzaron a cobrar su dinero, también acudieran este día.

Sin embargo, la funcionaria se negaba a recibir a los adultos cuyos apellidos comenzaran con la letra A y B, por tanto rechazó atenderlos, eso sin tomar en cuenta que algunas de las personas adultas mayores que acuden tienen alguna discapacidad o bien no saben leer y escribir.

Los hechos ocurrieron cerca de las 8:00 horas, cuando la reportera del programa de radio Línea Caliente cuestionó a la funcionaria federal sobre la falta de claridad respecto al orden en que pagarían a los adultos mayores de 65 años, es decir, sin que sea por orden alfabético, cuando ya se iban a recibir a los que faltaron por orden del propio delegado, Raúl Anaya Rojas.

En ese momento, la funcionaria insistió en que el pago era por orden alfabético, contradiciendo así la instrucción que dio un día antes el titular de Bienestar en Morelos y de inmediato tapó la cámara del celular y arrebató el teléfono a la reportera, hecho que quedó evidenciado en video.

En ese momento, Perla Barrios reportera con más de 20 años de experiencia, la cuestiona por arrebatarle su celular e impedirle su trabajo, en tanto la funcionaria, cuyo nombre se desconoce aún porque no portaba identificación, le refiere que no puede grabar y comienza el jaloneo.

Los beneficiarios comenzaron a defender a la reportera, pues señalaron que han recibido tratos inhumanos por parte del personal de dichas sucursales bancarias, incluso cuando no hay cámaras de reporteros.

Sin embargo, desde hace varios días, los reporteros de dicho programa de radio brindan cobertura al operativo, para que los adultos mayores conozcan a qué sucursal dirigirse, en qué horarios y si hay disponibilidad de dinero y transporte público.

Muchos de ellos se trasladan con dificultad, no pueden caminar; otros más no saben leer y escribir o bien no saben hacer uso de la tecnología del cajero automático y necesitan tener certeza de que podrán recoger su pensión. Sin embargo la situación no ha sido así, pues se mostró una total desorganización.

Ante esta situación, autoridades de la Secretaría de Gobernación activaron el Mecanismo Federal de Protección a Periodistas, para dar seguimiento al caso, informó para El Financiero, Carlos Brito, representante de la Secretaría de Gobernación en Morelos.

Mientras que el delegado de Bienestar, Raúl Anaya Rojas informó que solicitará se investigue a la funcionaria, que pertenece a la Secretaría de Hacienda federal y pidió una disculpa pública a la reportera por dicha agresión.