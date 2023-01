Alerta en Sinaloa: Gobernador prevé aumento de robo de autos en Culiacán

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, admitió que derivado de los decomisos de vehículos efectuados durante el operativo del pasado jueves 5 de enero en Jesús María podría repuntar el robo de autos en el municipio de Culiacán.

Señaló además que implementarán un operativo para cuidar las gasolineras y prevenir el robo de hidrocarburos.

“Probablemente se quieran reponer los vehículos que se perdieron en el operativo, vamos a cuidar las gasolineras por lo mismo, hay una serie de puntos que hay que mantener” expresó.

Rocha Moya advirtió además que se extremarán precauciones en ciertas zonas donde se cree que podrían repuntar el despojo de vehículos más drásticamente como en el sector de la Primavera y la Costerita.

El secretario general de Gobierno, Enrique Inzunza Cázarez, informó que se han presentado alrededor de 120 denuncias por robo a vehículos derivado de estos hechos.

Llevan apoyo a población de Jesús María

El mandatario estatal señaló que se ha proporcionado ayuda humanitaria para la sindicatura de Jesús María. Desde el pasado viernes 6 de enero, personal de instituciones estatales y federales han acudido a las poblaciones cercanas a otorgar asistencia social, médica y alimentaria.

Según un comunicado, el gobernador del estado dio a conocer la ampliación de estos apoyos integrales, reiterando su compromiso de atender de manera inmediata y eficaz a los ciudadanos, tanto de la zona serrana como de las áreas urbanas.

“Estamos haciendo materia de labor social en la comunidad de Jesús María, que por cierto vamos a extender ésta a El Varejonal, la Anona, todas estas partes que están aledañas para atender a la gente y la labor social se está haciendo de manera integral desde la asistencia alimentaria, incluso, en este momento está el Ejército en la comunidad, una cocina caliente y se van a dispersar por lo menos mil desayunos y comidas”, señaló.

Además, el Ejecutivo Estatal refrendó su postura de apoyar de alguna manera a quienes les fueron despojados sus vehículos y no cuenten con seguro particular; sin embargo, precisó que no existe un fondo especial para este rubro, por lo que la logística y características de esta ayuda, aún están siendo analizadas.