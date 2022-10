‘Los tequileros’ amenazan al ‘Fresa’, líder de la Familia Michoacana: ‘Eres cobarde’

En redes sociales circula un video de presuntos integrantes del grupo criminal ‘Los tequileros’, en el que se deslindan de la masacre de San Miguel Totolapan, en la que asesinaron al presidente municipal Conrado Mendoza Almeda junto con su padre y 18 personas más.

Asimismo, lanzaron una advertencia contra ‘El Fresa’, identificado como José Alfredo Hurtado Olascoaga, uno de los líderes del grupo criminal de La Familia Michoacana, que el viernes pasado aseguró en un video ser el blanco del ataque armado “‘Los tequileros’ vamos por delante para romperte la madre”, aseguró el vocero de ‘Los tequileros’.

En la grabación de poco más de dos minutos se aprecia a un hombre vestido de negro, embozado y sentado en una silla leer un comunicado refutando los dichos de ‘El Fresa’, mientras cinco hombres más -todos embozados- lo flanquea portando armas largas y colocados frente a una pared blanca son la leyenda ‘Tequileros’.

“Pinche ‘Fresa’ eres cobarde cabrón... No tiene huevos para hacerse responsables de la cobardía que cometieron en San Miguel. Si ‘Los tequileros’ ya no somos tan chingones como tú dices en Totolapan y otros pueblos, pero no somos tan cobardes como para matar a tantos inocentes” dijo el vocero de ‘Los tequileros’.

Además, se refirió al video que el ‘Fresa’ emitió y dijo el ataque iba dirigido contra él para llamarlo ‘cobarde’ y argumentar que trata de engañar a la gente de San Miguel Totolapan y embarrar a ‘Los tequileros’ en una trama que él mismo orquestó para asesinar a las autoridades del municipio.

“Qué cobarde eres, tratas de engañar a la gente. Quieres embarrarnos y engañar a las pobres madres, a las esposas y a los hijos de quienes tú mataste, ¿no que tantos huevos?”, dijo uno de ‘Los tequileros’, y cuestionó quién será ahora el nuevo presidente municipal

“Que el pueblo sepa la verdad de una vez. Ya gente, ya quítense la pinche venda de los ojos” se escucha en la grabación y se cuestiona a la población si no se ha cansado de vivir con miedo y seguir manteniendo al ‘Fresa’ y a su hermano, Johnny Hurtado Olascoaga alias ‘El Pescado’, mientras el pueblo y los mismos tequileros viven huyendo en el bosque y los de La Familia Michoacana viven en sus mansiones y se pasean carros blindados.

“Ya nadie confía en ti, ni tu propia gente”, por lo que le advirtió incluso cuidarse de su propia gente porque ya tiene muchos enemigos y “‘Los tequileros’ vamos por delante para romperte la madre”

El video concluye con los seis presuntos integrantes del grupo criminal gritando en repetidas ocasiones: “Siempre tequileros”.

¿Quiénes son ‘Los Tequileros’?

“Los Tequileros” es una célula delictiva que ha tomado relevancia desde años atrás en Guerrero, según ha documentado el experto en temas de narcotráfico, Óscar Balderas.

“Es un grupo que en 2016 o 2018 había tomado una relevancia muy importante en la zona, fueron declarados, incluso, como líder (delictivo) número uno, por el entonces fiscal de Guerrero, por el gobernador Astudillo”, dijo el experto en entrevista con MVS.

Balderas asegura que tomaron el nombre de “Los Tequileros” debido a su gusto por tomar tequila. Además, comentó que el grupo delictivo cuenta con cerca de 150 integrantes.

“No solamente se dedican a la siembra de amapola, son extorsionadores, son gente muy violenta y grandes enemigos de la Familia Michoacana”, aseguró.