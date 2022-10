Responsables de la masacre de San Miguel Totolapan ‘están muertos’, asegura líder de la Familia Michoacana

En un vídeo que circuló en redes sociales, José Alfredo Hurtado, “El Fresa”, uno de los líderes del grupo delincuencial La Familia Michoacana sostuvo que la agresión de San Miguel Totolapan tenía como objetivo matarlo a él, al alcalde Conrado Mendoza Almeda y su papá, Juan Mendoza Acosta.

En la grabación, de una duración de 10 minutos con 12 segundos, José Alfredo Hurtado Olascoaga “El Fresa” reconoció que la masacre desatada en San Miguel Totolapan tenía la intención de matarlo al igual que al alcalde y a su padre, pero aseguró que todos los agresores ya fueron asesinados.

Lamentó que en los hechos violentos “murieron muchas personas inocentes”.

El líder delincuencial se grabó sentado cómodamente en una sala, con playera y pans, desde donde menciona que no es una práctica común de él hacer videos o transmisiones en redes sociales.

En el vídeo, explicó que quienes fueron asesinados estaban en una reunión para atender precisamente temas de seguridad del municipio, a la que el también acudía, pero cuando estaba por llegar a la reunión se desató la balacera y quienes estaban reunidos tenían poco equipo de seguridad y no portaban armas, “pues San Miguel Totolapan era un pueblo pacífico en el que vivía la gente tranquilamente”.

Alfredo Hurtado confesó que vive a una cuadra de la presidencia municipal, y que los habitantes del lugar lo saben, “no sé quien, pero alguien del pueblo nos traicionó”, aseguró.

En la reunión se encontraban no solo autoridades municipales, sino también comisarios e integrantes de la autodefensa que se formó desde 2015 para expulsar de la zona a Los Tequileros.

La intensión era plantear una estrategia para defenderse tras el anuncio, un día antes, también en video, sobre el regreso de “Los Tequileros” a esa zona.

Por esa razón, aseguró Hurtado Olascoaga, les tendieron una trampa “bien hecha, porque llegué a la reunión en una camioneta blindada, nunca andaba armado porque no uso armas, además de que el pueblo me parecía muy tranquilo”.

Enfatizó que “la blindada” lo salvó, porque “comieron ansias esos cabrones porque no me dejaron bajar, si me hubieran dejado bajar ahorita estuviera entre los muertos, apenas alcancé a salir y dejaron la camioneta hecha pedazos”, y reconoció que incurrió en un exceso de confianza, porque nunca pensó que alguien se atreviera a tanto.

En su relato mencionó que salió del lugar con rumbo a la sierra, y que en el camino tenía apostados a pistoleros, quienes lo protegieron a su paso y cercaron a los agresores, por lo que aseguró que todos están muertos.

Reconoce que por la molestia que tenía no dejaron a nadie con vida, “ahí yo andaba muy molesto y la verdad no dejamos ni un cabrón ahí. Decidí que no merecían ni enterrarse, porque se volaron la barda al meterse en ese pueblo, que era un pueblo muy tranquilo”.

También envío un mensaje a la población de San Miguel Totolapan: “Hay que estar tranquilos en San Miguel, porque todos los que entraron ya están muertos, se habrán ido dos que tres pero van heridos, van dejando sangre y todo, son unos que iban en una combi y que no se alcanzaron a bajar”.

En la recta final del video, Alfredo Hurtado “El Fresa”, asegura que el líder de “Los Tequileros” es el ex diputado local Saúl Beltrán Orozco, quien también fue presidente municipal de San Miguel Totolapan, en el periodo 2012-2015 y diputado local en el periodo 2015-2018