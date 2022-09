‘Me sorprende’: Gobernador de San Luis Potosí lanza polémica encuesta en Facebook

En la era de la tecnología, los políticos han hecho de las redes sociales su principal arma para ganar popularidad, e incluso, con el buen uso de éstas pueden hasta lograr el triunfo de campañas electorales.

En la actualidad, el internet se convirtió en el principal canal de comunicación entre la ciudadanía y sus gobiernos. La mayor parte de la población se informa a través de su teléfono celular.

En San Luis Potosí, el gobernador, Ricardo “El Pollo” Gallardo, mantiene sus redes sociales muy activas. Realiza “en vivos” constantemente, en los que interactúa con los potosinos. Tiene además secciones el programa “Viernes de Música con El Gordo”, en donde convive virtualmente con la población y fuera del oficialismo, desde el interior de su vehículo con diversos géneros musicales de fondo.

En varias ocasiones, le solicitan cosas inimaginables, de las que se han desprendido programas y apoyos, como fue el caso reciente de la petición de liposucciones, lo que provocó que las redes sociales explotaran con memes sobre el tema y que Gallardo se comprometiera a “embellecer” a las potosinas.

Pues hoy, lo volvió a hacer, y a través de su página de Facebook, el gobernador potosino, lanzó la encuesta, ¿Castración a quienes comentan violación?, iniciativa que enviará al Legislativo Local, luego del asesinato de Chuyita Lelixia Rodríguez.

Con las reacciones: “like”, “me asombra” y “me encanta”, sus seguidores votarán sobre la polémica propuesta que incluye además, pena de muerte para feminicidas. A 24 horas, la publicación, ya cuenta con 15 mil 997 reacciones, de las cuales 15 mil 868 están a favor (like y me encanta), solo 59 en contra (me asombra) y 56 más participaron con un “me divierte”.

Antes de subir la publicación, el mandatario potosino, informó a los medios de comunicación locales, que sometería a consulta pública el tema y amagó, “si la gente está a favor deben entrarle”.

“Y por esto incluso, vamos a hacer una consulta, vamos a preguntarle a toda la gente, si quieren este cambio, yo no estoy casado con que sea a fuerzas la propuesta mía, si la gente dice en la consulta que no, no se hace y tendrán un argumento los diputados para decir que no”.

Agregó, “pero si el 100 por ciento de la gente dice que sí, los diputados no les va a quedar de otra más que entrarle, a los temas hay que entrarles por enfrente y como yo decía hace rato, al toro por lo cuernos”

Aseguró que desgraciadamente nadie se avienta o va por propuestas que realmente cambien la vida social, porque le rehuyen siempre a las modificaciones verdaderas y profundas.

En días pasados, un lamentable hecho causó nuevamente la indignación de la población. La joven, Chuyita Lelixia Rodríguez, fue violada y asesinada, en Villa de Arista, San Luis Potosí.

Tras este hecho, Gallardo Cardona propuso penas severas para violadores y feminicidas, porque aseguró, que solo con “mano dura” podrán abatirse estos delitos que laceran a la sociedad.

“Estamos mandando una iniciativa al Congreso Local donde vamos a exigir, no a pedir, a exigir que capemos, en San Luis Potosí se va a capar a todos los violadores, que ya no queremos violadores en San Luis Potosí”.

Agregó, “Se requiere de una reforma legislativa de fondo que cambie a una sociedad podrida, como es el caso de los violadores en San Luis Potosí, aquí incluso tuvimos casos de pederastia, ese tipo de cosas son las que se tienen que acabar”.

Del tema surgieron varios ecos, se dividió el Congreso del Estado, e incluso el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, definió la propuesta del gobernador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), como sensacionalismo, amarillismo y politiquería, “entonces no me meto en eso”.