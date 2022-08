Fiscalía de Veracruz libera a feminicida de la maestra María Guadalupe, denuncia familia

La Fiscalía no reunió las pruebas necesarias para sentenciar al feminicida de la maestra María Guadalupe y lo liberó. (Cuartoscuro).

La familia de la maestra María Guadalupe Mora Palacios denunció que su presunto feminicida, Eliel ‘N’ fue puesto en libertad el pasado 17 de agosto, como resultado de una mala integración de su carpeta por parte de la Fiscalía General del Estado de Veracruz.

El feminicidio ocurrió en 2016 y el hijo de la reconocida maestra de Xalapa, Felipe Gallardo aseguró que desde entonces han luchado por obtener justicia, sin embargo han sido ignorados por las autoridades.

Comentó que Eliel ‘N’ fue detenido en noviembre pasado en Ciudad de México, sin embargo, la Fiscalía General del Estado no presentó pruebas suficientes para mantenerlo en prisión, por lo que fue liberado.

Ante esta situación, aseguró, temen por la integridad de él y del resto de su familia ya que la lucha por obtener justicia se ha hecho pública.

Dijo que el pasado jueves acudieron ante la FGE para intentar hablar con el fiscal encargado, pero fueron ignorados y les pidieron que se retiraran del lugar.

“Estuvimos más de dos horas en la antesala en el vestíbulo, nos dijeron que nos fuéramos a solicitar audiencia en otro lugar, no sabían ni dónde estaba la carpeta, hemos experimentado que este gobierno, no solo es igual sino peor a los anteriores porque este jacta de no ser como los otros”, dijo.

La maestra María Guadalupe fue víctima de feminicidio en el 2016, en su domicilio ubicado a unas cuadras del Palacio de Gobierno y escasos metros de una caseta de seguridad, desde entonces su familia ha pedido justicia.

Feminicidios en México: julio es el mes con la cifra más baja del sexenio de AMLO

En julio de 2022 se reportó el menor número de carpetas de investigación por feminicidio en México desde que Andrés Manuel López Obrador llegó a la Presidencia de la República, informó este viernes la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Durante la conferencia de prensa matutina, Rosa Icela Rodríguez presumió que este delito bajo 51.7 por ciento respecto al máximo histórico de agosto de 2021.

“Recordar que este delito se tipifica a partir de 2020, antes no existía esta contabilización, pero estamos bajando este delito en el país”, dijo la funcionaria al presentar el Informe de Seguridad.

Asimismo, señalaron que continúan intensificando la persecución y sanción de la violencia feminicida.

De acuerdo a los datos presentados, en julio de 2022 se abrieron 54 carpetas de investigación por el delito de feminicidio, una cifra no reportada desde enero de 2017, cuando investigó 51 casos.