Violencia en Baja California: Detienen a 17 presuntos responsables; 3 son integrantes del CJNG

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó este sábado 13 de agosto que fueron detenidos 17 presuntos responsables de los hechos violentos registrados ayer viernes en Tijuana, Mexicali, Ensenada y Playas de Rosarito.

En un comunicado, la dependencia condenó la violencia suscitada en Baja California. “Ante los hechos registrados ayer en Tijuana y otros lugares de la entidad se actuó de manera inmediata en coordinación con el gobierno estatal para la detención y sanción de los responsables”, explicó la SSPC.

Del total de detenidos, siete fueron en Tijuana; cuatro en Rosarito; cuatro en Mexicali, y dos en Ensenada. De estos, tres son identificados como integrantes del CJNG: dos hombres y una mujer. El lesionado fue un chofer de autobús en Mexicali.

En la entidad se registró la quema de vehículos de transporte público y particulares por parte de civiles. En total, 14 eventos se suscitaron en Tijuana, cuatro en Ensenada; tres en Tecate; dos en Mexicali, y tres en Playas de Rosarito.

El Gabinete de Seguridad también dio a conocer que, en coordinación con la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República (FGR), se reforzó la presencia y patrullaje de los cuerpos de vigilancia estatales por todas las calles y colonias de la entidad para la prevención de hechos violentos.

Incluso, fueron instaladas Mesas de Paz estatal y regional, en las que participan todos los órdenes de gobierno, encabezadas por la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda.

‘Cobren las facturas a quienes no les pagaron’

Luego de los incendios a transporte público registrados en Baja California, Monserrat Caballero, alcaldesa de Tijuana, pidió al narcotráfico que sobren facturas con quienes no pagaron lo que les deben.

“No vamos a permitir que un solo ciudadano tijuanense pague las consecuencias de quienes no pagaron sus facturas. El día de hoy, también le decimos al crimen organizado, a quien está cometiendo estos delitos, que Tijuana se va a permanecer en activo cuidando a los ciudadanos, y también les pedimos que cobren las facturas a quienes no les pagaron lo que les deben, no a las familias, no a los ciudadanos que trabajan, porque también nosotros estamos vigilantes de ello”, señaló.

En un video difundido en la página de Facebook del Ayuntamiento de Tijuana, la mandataria dijo que se trabaja en coordinación con Mexicali y Ensenada.