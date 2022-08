Denuncian a la ‘Escuela Canina Monterrey’ por supuesta muerte de un perro bajo su cuidado

Los dueños de un perro de la raza Husky, de cinco años, denunciaron en redes sociales la muerte de su mascota, después de que lo dejaron en un centro de adiestramiento canino, conocido como “Escuela Canina Monterrey”.

El perro de nombre Wilk fue dejado desde mediados de julio en el centro de adiestramiento ubicado en el municipio de Santiago, para ello pagaron 5 mil 700 pesos; sin embargo, tras acudir a recogerlo no les entregaron nada porque supuestamente el can había muerto.

“El viernes 29 de julio dijo lo llevaría a casa de mi hija y llegó, pero sin Wilk, diciendo que había muerto el miércoles por una mordedura de víbora, mostrando este video y se fue”, compartió la dueña de la mascota.

La entrega del cuerpo del perro y otras denuncias al centro de adiestramiento canino

Los afectados indicaron que aún y cuando les mostraron un video donde se ve al perro en mal estado, no les entregaron el cuerpo, por lo que creen que Wilk les fue robado.

“El perro del video no es mi perro y necesito encontrar a mi perro, pero también necesito que ya no vuelvan a abrir esa escuela, ya no quiero que le pase a alguien más lo que estoy sufriendo yo y toda la gente, yo pensé que nada más era yo y me di cuenta que eran demasiados casos, que hay más de 20 denuncias y ya no puedo permitir que esto siga pasando”, contó Katia Franco.

(Redes Sociales)

El dueño del centro de adiestramiento es conocido por ser activista y por sus apariciones en televisión local, donde habla de mascotas y el cuidado animal, en sus redes sociales negó las acusaciones y dijo que no había ninguna prueba de los señalamientos que han sido difundidas en redes.

Este lunes, el gobierno del municipio de Santiago acudió a clausurar el centro de adiestramiento porque no contaba con permiso de la Secretaría de Medio Ambiente estatal para operar.