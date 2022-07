Familiares exigen búsqueda de Samantha Luna, originaria de Michoacán y desaparecida en León

GUANAJUATO.- Ya casi se cumple un mes de la desaparición de la joven Rosa Samantha Luna Sosa, de 20 años de edad, originaria de Morelia, Michoacán, y el último contacto que se tuvo de ella fue en León, Guanajuato.

Desde el pasado 7 de julio, Samantha Luna salió de su domicilio en Morelia, y desde ese día solo por una geolocalización se supo que se encontraba en la ciudad de León en un centro comercial.

“Ya a partir de las 6 a 7 de la noche ya no se tenía contacto con ella, le enviamos mensaje y no llegaban y las llamadas no entraban (…); Ella desapareció un viernes, pero fue hasta el lunes que se presentó la denuncia, ya que teníamos la esperanza de que regresara”, comentó un familiar de Rosa Samantha.

La geolocalización del celular de Samantha Luna la ubicó en el centro comercial Altacia, en León.

Su familia pide a las autoridades de Guanajuato que se active la Célula de Búsqueda para dar con el paradero de Rosa Samantha, madre de una niña de dos años.

“Ella trabajaba en un Liverpool y por los horarios dejó ese trabajo para ver a su niña, luego se metió a una peletería. A ella le gustaba mucho viajar y era una persona muy responsable. Se la pasaba una gran parte con su hija”, contó la familia de Rosa.

Su familia ha viajado en varias ocasiones de Morelia a León para solicitar a la Fiscalía de Guanajuato informes sobre el caso; inclusive policías ministeriales de Michoacán les han dicho que no acudan a León porque está peligroso.

La familia de Rosa recordó que en días pasados se realizó una manifestación en Morelia para exigir a las autoridades que agilicen las investigaciones, pero dicen que se ve poca coordinación entre las Fiscalías de Guanajuato y de Michoacán.