Desaparición de Yolanda: Ofrecen 100 mil pesos por información sobre su paradero

La Comisión Local de Búsqueda ofreció una recompensa de 100 mil pesos a quien proporcione información que ayude a localizar a Yolanda Martínez Cadena, quien desapareció hace un mes en Nuevo León.

El caso de la joven, de 26 años, cobró relevancia debido a que, mientras las autoridades concentraban todos sus esfuerzos en localizar a Debanhi Escobar, el padre de Yolanda realizaba solo las labores de búsqueda.

Yolanda salió de su casa el pasado 31 de marzo en el municipio de San Nicolás; sin embargo, pese a los operativos de rastreo, aún no se ha localizado a la joven.

El gobernador de Nuevo León reveló algunos detalles de la investigación y pidió el apoyo de la ciudadanía para que aporten información. Además, en la página de la Comisión Local de Búsqueda se volvió a colocar la ficha de Yolanda, pero ahora con la recompensa de 100 mil pesos.

Quien cuente con información del paradero de Yolanda puede comunicarse al 8120206868 o enviar un correo a cipol.recompensa@gmail.com.

Padre de Yolanda pedirá ayuda a Presidencia

A más de un mes de la desaparición de Yolanda Martínez Cadena, de 26 años, su padre acusó a la Fiscalía de Justicia de Nuevo León por los nulos resultados en las labores de búsqueda e investigación.

Tras acudir al edificio de la Fiscalía, ubicado en el centro de Monterrey, Guillermo Martínez expuso que pedirá la intervención del gobierno federal.

“No soy payaso de nadie, aquí no se va a hacer un circo, señor, yo estoy exigiendo que me presenten a mi hija aquí”, dijo.

“Si no pueden, señores, tengo que ir a la Presidencia a pedir el apoyo federal, no me va a parar nadie, no tengo los medios, los recursos, de alguna manera la ciudadanía me va a estar apoyando”, señaló Martínez.

El padre de la joven exigió la detención de por lo menos una persona involucrada en el caso y agregó que las últimas semanas han sido intensas porque, además de encabezar las labores de búsqueda, ha estudiado a detalle la carpeta de investigación.