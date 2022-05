Autoridades ministeriales omitieron revisar previamente la cisterna donde fue localizada Debanhi

La Fiscalía Especializada en Feminicidios y Crímenes contra la Mujer reveló este lunes que la cisterna donde fue localizado el cuerpo sin vida de Debanhi, no fue revisada durante los 13 días que la joven estuvo desaparecida.

La Fiscal Griselda Núñez Espinoza, portavoz del caso, argumentó 11 días después de localizar el cuerpo sin vida que esta omisión se debió a que los empleados del Motel Nueva Castilla no dijeron a la autoridad ministerial que existía la cisterna o que estaba en desuso.

“Ninguna persona ingresó o revisó esa área; en las bitácoras de la investigación que se tienen en los días que se comparecen, no se tiene la distribución de tareas en esa área en específico, toda vez que no se refirió por parte de los empleados la existencia o que estuvieran en desuso”.

Por el momento, la autoridad ministerial analiza videos del aparato de grabación asegurando al motel para obtener datos de prueba y a la par engrosar la carpeta administrativa levantada contra servidores públicos que pudieran haber revisado el área de la cisterna. “No se encuentra documentado que se haya revisado esa área”.

Debanhi Escobar desapareció la madrugada del 9 de abril tras asistir a una fiesta en el municipio de Escobedo; 13 días después de reportada desaparecida fue localizada sin vida en una cisterna del Motel Nueva Castilla, del mismo municipio.

Núñez Espinoza dijo que trabajan en las secuelas procesales para los propietarios del motel que negaron la existencia de videos y aseguraron que el sistema de cámaras era solo de monitoreo.

La Fiscal especializada descartó que Debanhi haya ingresado a alguna habitación del motel y debido al estado del cuerpo de la joven, la Fiscalía dijo no haber podido realizarle pruebas de toxicidad o alcoholemia.

“Hasta el momento dentro de las imágenes no ha resultado una imagen con las características de Debanhi entrando a habitaciones…No había sangre suficiente en el cuerpo de Debanhi para realizar este tipo de pruebas, no se descartan otras pruebas periciales para verificar este dato”.

En lo que va del 2022, Nuevo León registra 48 muertes violentas de mujeres. Desde el año 2013, la Fiscalía abrió 342 carpetas de investigación por feminicidios, la mitad ya fue judicializada, obteniéndose 34 sentencias por feminicidio y 14 por homicidio calificado. El resto siguen en integración.