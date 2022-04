Alcalde de Morena en Tecuala, Nayarit es señalado por ‘coyotaje de frijol’

Tepic, Nay.- Por presuntamente comprar y acopiar frijol de manera irregular con recursos públicos, imputan a alcalde de Morena en Tecuala, Gabino “N”. El servidor público pidió que sea resuelta su situación legal el 26 de abril, con lo que pagó 100 mil pesos como medida cautelar y seguirá en libertad el proceso hasta la siguiente audiencia.

El alcalde es procesado bajo la causa penal 84/2022 y fue presentado este jueves en el Centro Regional de Justicia Penal de Tecuala, donde un juez le imputó los presuntos delitos de usura, tráfico de influencias y delitos cometidos por servidores públicos, en la modalidad de pandilla.

Gabino “N”, además, se mantendrá en el cargo como presidente municipal, ya que el Ministerio Público no logró argumentar a suficiencia su petición para removerlo del cargo, consideró el juez de control; sin embargo, deberá realizar una firma periódica quincenal, no salir del país, además de depositar 100 mil pesos en un plazo de 10 días, y no acercarse a los testigos.

El lunes pasado el fiscal de Nayarit, Petronilo Díaz Medrano, adelantó que funcionarios municipales estarían siendo procesados por coyotaje o intermediación abusiva en la compraventa de frijol, ya que al menos 5 mil productores denunciaron irregularidades cometidas por estas autoridades para acceder a los subsidios del grano, de 2 mil 500 pesos.

El alcalde imputado, Gabino “N”, rindió protesta para dirigir al municipio de Tecuala, el 17 de septiembre de 2021 bajo las siglas del partido Morena y sus aliados.