Dictan prisión preventiva oficiosa al dueño del bar donde mataron a Aristóteles Sandoval

Una mujer coloca un par de veladoras al pie del altar que fue instalado en las instalaciones del Comité Directivo Estatal del PRI por el asesinato del ex Gobernador Jorge Aristóteles Sandoval Díaz. (Cuartoscuro)

El Juez de Control y Oralidad en Puerto Vallarta, Jalisco, Luis Ignacio Ceja Arias, dictó la prisión preventiva oficiosa a José Manuel ‘S’, ‘Manu Vaquita’, por homicidio calificado.

El imputado es el dueño del bar Distrito 5, donde fue asesinado el ex Gobernador de Jalisco Jorge Aristóteles Sandoval Díaz.

El empresario de la industria del entretenimiento fue vinculado a proceso con las agravantes de alevosía y ventaja, en agravio del ex mandatario de Jalisco, y permanecerá en el reclusorio de Ixtapa por un año, además de un plazo de seis meses para el cierre de la investigación complementaria.

Se deslinda de los hechos

‘Manu Vaquita’ declaró no tener relación con el homicidio del ex mandatario, y argumentó que al momento de los hechos él se encontraba en el bar Copa, ubicado en el Centro de Puerto Vallarta, por un asunto de trabajo, y que acudió a su bar a petición de la gerente de su establecimiento, Brisa ‘N’, quién le señaló de personas armadas que dispararon en el interior. La empleada fue detenida y juzgada luego del ataque, por el cargo de encubrimiento, se declaró culpable y obtuvo su libertad con el pago de una fianza; al igual que otros 11 trabajadores del bar Distrito/5.

El empresario dijo que a su llegada a su negocio se encontró con hombre herido de bala, el cual le pidió ayuda, y junto con un guardia de seguridad lo llevó a recibir atención médica. El lesionado resultó ser uno de los escoltas del ex Gobernador.

José Manuel reconoce que al regresar al lugar ordenó la limpieza total, y el desmontaje de alfombras y cámaras de seguridad por miedo a que se clausurara su establecimiento.

En la pasada audiencia se le informó que todos los empleados de su bar, detenidos por su relación en el caso, declararon que actuaron por órdenes suyas, y que él permitió el acceso de los autores materiales del magnicidio, quienes no cumplían con el código de vestimenta del lugar. En contraparte, ‘Manu Vaquita’ aseguró que el ingreso de personas no era su función, y desmintió del protocolo de apariencia para ingresar.

Durante uno de los recesos, llorando, José Manuel le pidió perdón a la viuda del exmandatario y le señaló que él mismo habría llevado a Aristóteles al hospital, como hizo con su escolta.

Por otra parte, el fiscal General del Estado de Jalisco, Luis Joaquín Méndez Ruiz, emitió un mensaje en las redes sociales de la Fiscalía de Jalisco, “Hace unos momentos, he sido informado que quedó formalmente vinculado por el delito de homicidio calificado dictándose como medida cautelar la de prisión preventiva oficiosa por la temporalidad de un año y seis meses de investigación complementaria”.

Posteriormente se celebró otra audiencia en la que José Manuel ‘S’, fue vinculado a por el delito de encubrimiento, y el juzgador determinó la prisión preventiva justificada por un año.

El juzgador informó la valoración de 50 medios probatorios de la Fiscalía del Estado que demuestran su presunta participación en los hechos, y ‘Manu Vaquita’ seguirá internado en el reclusorio de Ixtapa en Vallarta.

Su esposa pide el esclarecimiento

Por otra parte, el abogado de la familia del ex mandatario, Javier García, señaló que se podría buscar un acercamiento con José Manuel, con la intervención de la Fiscalía.

Así mismo, la viuda de Aristóteles Sandoval, Lorena Arriaga, fue abordada por medios de comunicación, al salir de la diligencia, y expuso que ella sólo pide justicia, y conocer el móvil del crimen, “dicen que están determinados los autores, pero lo que me gustaría saber es ¿por qué? Él era un hombre de paz… nunca se metió con nadie; no tenía problemas. Entonces me gustaría saber por qué para entender qué fue lo qué pasó; es un hombre que le dio mucho de su vida a trabajar por los demás, y que tuvo un desenlace así…”, declaró, y refirió que asistirá a las siguientes audiencias.

Falta detener al considerado autor intelectual, Carlos Rivera Varela, ‘La Firma’, considerado uno de los líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación, quien aparece en el video de seguridad del bar, acompañando a la autora material, una mujer joven, de quien se desconoce identidad.