Miguel Ángel Félix Gallardo: Juez desecha amparo para prisión domiciliaria

El juez Noveno de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México no admitió la demanda de amparo para que el considerado líder del extinto Cártel de Guadalajara, Miguel Ángel Félix Gallardo, pudiera acceder al beneficio de “casa por cárcel”.

El más reciente juicio de garantías interpuesto por el también llamado “Jefe de Jefes” para lograr un confinamiento domiciliario, con fecha del 22 de noviembre del año en curso, fue desechado. Según información del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de la Federación, el juez federal señaló que el incidente de sustitución de la pena de prisión tenía poca claridad en sus argumentos.

Luego, Félix Gallardo acusó al juzgador de no haber valorado adecuadamente su precaria condición de salud y su avanzada edad, con lo que se violó una serie de derechos humanos, y en su recurso judicial acusó que se le inflige discriminación; fue entonces que el juez lo conminó a realizar precisiones sobre los motivos del amparo y autoridades contra las cuales promueve el recurso en un lapso de cinco días hábiles.

El plazo venció el pasado 22 de diciembre, y los argumentos y aclaraciones del también conocido como “El Flaco”, fueron presentados al séptimo día hábil, entonces su respuesta no fue siquiera fue admitida, porque se hizo fuera de tiempo.

Félix Gallardo expuso que padece de pérdida de visión en un ojo y cataratas en otro, mal funcionamiento de un oído, problemas de reflujo y antecedentes de micro infartos cerebrales y hernias. Manifestó la necesidad de cuidados médicos especiales que no pueden facilitarle en el complejo carcelario jalisciense donde actualmente se encuentra recluido.

El considerado lider del narcotráfico ha interpuesto al menos tres juicios de sustitución de la pena de prisión, para terminar de purgar su condena de 37 años de prisión en un domicilio de la colonia Paseos del Sol en Zapopan, Jalisco.

El tema cobró relevancia nacional a principios de diciembre, cuando el director general del Sistema de Prevención y Reinserción Social del estado de Jalisco, Antonio Pérez Juárez dijo que: “el señor Félix Gallardo está preparado y jurídicamente merece una reclusión domiciliaria”.

Informó que su reclusión transcurre en un área donde conviven alrededor de 150 internos, y que: “la Presidencia de la República envió a un abogado a entrevistarse con él porque nosotros le dimos acceso, la Comisión Nacional de Derechos Humanos también hizo lo propio y nosotros en el momento que un juez federal nos requiera un informe sobre el señor Félix Gallardo, con seguridad y certeza diremos la verdad, y la verdad es una persona que inclusive en su paso por los CEFERESOS, jamás tuvo una conducta antisocial”.

Antes, en agosto pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló en su conferencia matutina que si la autoridad otorga la libertad a Félix Gallardo por su mayoría de edad, él no se opondría, “en su caso si se termina de revisar este asunto, que corresponde a la Fiscalía, de que no tiene ya ningún pendiente porque ya cumplió con estar en la cárcel durante algún tiempo, que, si ya tiene derecho a salir, yo no me opongo a eso”.

Lo anterior le valió la crítica del ex presidente Felipe Calderón a través de su red social Twitter, y comparó a Miguel Ángel Felix Gallardo con el ex rector de la Universidad Américas Puebla (UDLAP), Luis Ernesto Derbez, a quien se le emitió una orden de aprehensión por fraude, “dos personajes: uno es líder confeso de las bandas criminales más peligrosas de México. El otro es el rector de una prestigiada universidad. ¿Para quién son los elogios y se considera su perdón? ¿Y para quien se ha girado orden de aprehensión por delitos que están sin probar?”, reza el tuit.

El ‘Jefe de Jefes’ cient con 75 años, y lleva 32 años en prisión; le restan cinco años años a su condena por el homicidio del agente de la DEA, Erique “Kiki” Camarena Salazar.