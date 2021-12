Diputado del PAN acusado de violación ofrece pasar 6 meses en prisión, pero juez lo rechaza

La defensa del diputado electo Jorge Romero Vázquez, acusado por dos jóvenes de haberlas violado, solicitó este jueves suspender el juicio que se lleva en contra del militante de Acción Nacional (PAN).

Los abogados habían solicitado que el proceso legal que enfrenta el político de Guanajuato quedara suspendido a cambio de que Jorge Romero Vázquez pase en prisión seis meses y pagar 33 mil pesos por 48 sesiones psicológicas, así como no acercarse a la víctimas ni a su familia.

Esta petición fue denegada por una juez de Oralidad, al considerar que esto dejaría en desventaja a la parte afectada.

“No puede estimarse así y dejarse a la parte unilateral de la suspensión de proceso. Voy a negar la solicitud de suspensión de proceso”, señaló la juez.

Uno de los argumentos que se usó para esa negativa, fue el amparo recién presentado por la defensa de Regina Irastorza contra la reclasificación de delito, pues ella acusó al panista de violación, y la Fiscalía de Guanajuato pidió cambiara a abuso sexual.

Aunque la audiencia llevada a cabo este jueves en Irapuato era para solicitar la modificación de medidas cautelares a Jorge Romero, ésta fue negada a la defensa de Regina. Además de que el juicio se extendió ante la solicitud de los abogados del diputado federal electo.

Sin embargo, la defensa de Regina peleó la negativa, al asegurar que hasta ahora el inculpado no ha admitido la comisión del delito, además de que por la reparación del daño, Regina pide casi 17 millones de pesos.

Al término de la audiencia, la abogada María Márquez Carrión explicó que el amparo recién presentado, busca justicia federal por haber cambiado el delito de violación a abuso sexual.

“Queremos obtener justicia, y que un juez federal verifique que es inconstitucional la variación de los hechos realizada por el ministerio público. Que nos expliquen por qué asumieron esa decisión”, mencionó en entrevista.

Mientras que Regina informó que se siente en un estado de indefensión ante las medidas de justicia, pero advirtió que mantendrá la pelea legal.

“Seguiré por todas las que ya no pueden, es una batalla que no voy a soltar la toalla, y no me voy a callar”, mencionó tajante la joven.

Por su parte, Jorge Romero comunicó a su salida que no daría ninguna declaración, y salió con sus abogados.