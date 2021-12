Reciben acta de identidad de género 11 personas trans en Morelos

Un total de 11 mujeres y hombres trans recibieron este jueves su acta de cambio de identidad de género, con el fin de que se reconozca su decisión. Con esto, Morelos se suma a las entidades que reconocen este derecho a la comunidad LGBTTTIQ.

“Este día, se entregaron actas a mujeres trans y un hombre trans de los municipios de Cuernavaca, Xochitepec y Zacatepec, esto gracias a la publicación de los lineamientos por parte de gobierno del estado. Es importante mencionar que todas las personas interesadas pueden venir personalmente y será un trámite gratuito”, explicó Isidro Añorve, vocero de la comunidad LGBTTTIQ en Morelos.

Asimismo, a partir de ahora en las oficinas de la Dirección General del Registro Civil podrán solicitar este trámite los adolescentes trans siempre y cuando cuenten con el respaldo de sus padres y/o tutor o bien ciudadanos de otras entidades en dónde aún no se autoriza el cambio, el proceso tarda alrededor de 20 días.

“El trámite en Morelos ya contempla a las adolescencias trans, es decir, aquellas personas de 12 a 17 años. Su padre, madre o tutor legal tiene que venir para que pueda firmar un documento para que puedan hacer cambio de su nombre y de sexo y, una vez teniendo su acta ya podrán tramitar su credencial de elector”, detalló.

Los colectivos acudieron al registro civil portando las banderas del arcoíris, así como de la comunidad trans y señalaron que se trata de un avance significativo para respetar los derechos de estos grupos.

Lo único que se requiere es copia de su acta primigenia, su INE, comprobante de domicilio y lo pueden hacer en persona sin ningún gestor de por medio. Ello únicamente será en la dirección general, ya que aún no se puede realizar en las oficialías de los municipios.

Lo anterior debido a que apenas se encuentra en marcha la capacitación del personal de las oficialías, para que sepan cómo realizar los cambios. Incluso si hay interesados que lleguen a la entidad de otros estados de la República en dónde aún no es válida la reforma.

Verónica Bacaz

Antes solo era Lucía, ahora tengo apellido

En entrevista, una de las jóvenes trans contó su experiencia desagradable, cuando algunos proyectos se vieron frustrados porque la sociedad no la reconocía como Lucia Fernanda Martínez Domínguez, sino con el nombre que anteriormente marcaba su credencial de elector.

“Esto significa para mí más que nada seguridad; no tanto como la palabra suena, si no que antes solo podía decir ‘soy Lucía’, pero toda la gente me respondía ‘tu identificación dice otra cosa’, ‘tu acta dice otra cosa’ y se me complicaban trámites sobre todo en el tema de salud”, expresó.

Ahora, refiere que ha ganado respeto, porque anteriormente recibía burlas por la diferencia de nombres, en sus documentos y en lo que ella quería ser, principalmente cuando solicitaba hacerse algún estudio médico.

No obstante, dijo que desde los 20 años ha luchado por llegar a esta etapa lo cual, expresó, es un avance para la comunidad, pues ya no tendrán que gastar en viajar a otros estados a poder cambiar su identidad.

El pasado 9 de septiembre, la LV legislatura aprobó la reforma al cambio de identidad de género, un proceso que se lleva a discutiendo en el Congreso del Estado, desde el 2014 y hasta este año se pudo lograr.