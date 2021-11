Van contra edil saliente de Cuernavaca que se negó a pagar aguinaldos

Será el 1 de enero cuando se finquen responsabilidades, si la administración saliente de Cuernavaca no cumple con sus obligaciones, dijo José Luis Urióstegui Salgado. (Verónica Bacaz)

Ante la determinación del alcalde Francisco Villalobos Adán de no poder pagar aguinaldos a trabajadores del Ayuntamiento de Cuernavaca, el presidente municipal electo del PAN-PSD, José Luis Urióstegui Salgado advirtió que se fincarán responsabilidades para la administración saliente de no liquidar esta prestación, ya que este recurso, dijo se presupuestó desde inicios de 2021 y por tanto el dinero debe estar ahí, por lo que señaló que no hay pretextos para omitir esta obligación.

“No nos corresponde tomar decisiones (ahorita), será hasta el primero de enero. Si no hacen el cumplimiento de sus obligaciones, se van a fincar responsabilidades; nosotros no vamos a suplirle el cumplimiento de sus obligaciones”, insistió el edil electo.

En tanto, Urióstegui Salgado quien llegó a la alcaldía por la coalición PAN-PSD, señaló tajantemente que toda vez que la administración entrante tome protesta el 1 de enero de 2022, el cabildo que encabezará realizará las acciones pertinentes, para constatar si esta problemática fue creada ‘de manera dolosa’, por tanto si fue así dijo, tendrá que sancionarse.

Asimismo, refirió que en las mesas de trabajo para la entrega-recepción se encontraron deficiencias durante que el actual ayuntamiento de Villalobos Adán pudo resolver y atender en los tres años, pero este no lo hizo.

Y es que, tras las declaraciones de Villalobos Adán de no poder pagar el aguinaldo, los sindicatos de trabajadores del ayuntamiento, anunciaron movilizaciones, ante el panorama incierto en el que se encuentra el municipio.

Asimismo, se ha informado que Urióstegui Salgado recibirá un ayuntamiento endeudado ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por más de 400 millones de pesos; esta situación en meses pasados provocó los bloqueos de vecinos de todas las colonias de Cuernavaca, por el corte de suministro eléctrico a los pozos de agua, lo que dejó sin el líquido por semanas, en plena pandemia.

En tanto, el edil electo comentó que entre las acciones a tomar una vez que llegue al cargo, será reducir la “inflada” nómina del ayuntamiento, reducir gastos y reducir algunas secretarías que están de sobra. Esto porque las deudas que arrastra dicha administración, por laudos, servicios públicos y demás, han frenado el desarrollo de la ciudad.

Además, ha declarado que a los nuevos trabajadores que ingresen a la comuna, se les harán contratos cada tres meses y anticipó que aquellos que no den resultados, se irán.

Por último, Urióstegui Salgado mencionó que aún y cuando el Ejecutivo estatal ha mencionado que devolverá el 2.5 por ciento de las participaciones federales a los municipios, señaló que si bien “es bueno”, aunque los ediles y diputados locales deseaban que fuera el 5 por ciento; no obstante dijo que espera que dicho porcentaje se destine a los fines establecidos, como es la seguridad.

La situación que atraviesa el municipio de Cuernavaca, se repite también en el Ayuntamiento de Jiutepec, el cual requiere de 60 millones de pesos y no los tiene. Y así ocurre con la mayoría de los 36 ayuntamientos morelenses.