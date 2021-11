Ejército mexicano aplica ‘abrazos, no balazos’ en La Aguililla y ‘cuida’ territorio de los carteles

En el oeste de México, un pequeño escuadrón de soldados con alrededor de media docena de camiones y emplazamientos de sacos de arena hace guardia en una carretera rural. En una dirección, casi al alcance del oído, un cartel de la droga opera un obstáculo para extorsionar a los agricultores. En la otra dirección, un cartel rival realiza patrullajes armados en camiones con sus iniciales.

El ejército mexicano ha dejado en gran medida de luchar contra los cárteles de la droga aquí, en lugar de ordenar a los soldados que vigilen las líneas divisorias entre los territorios de las pandillas para que no invadan el territorio de los demás y se hagan de la vista gorda ante las actividades ilegales de los cárteles a solo unos cientos de metros de distancia.

En la primera barricada, creada por la banda ‘Viagras’ que durante mucho tiempo ha dominado el estado de Michoacán, un camión estacionado al otro lado de la carretera y bolsas de arena apiladas protegen a los pistoleros del cártel.

Cada pocas horas, los hombres armados hacen retroceder el camión para permitir el paso de los agricultores, pero interrogan a cada conductor que pasa sobre cuántas cajas de limas, el producto más valioso de la zona, o cabezas de ganado se transportan al mercado.

Los agricultores locales dicen que los Viagra están cobrando alrededor de 150 pesos por cada camión lleno de limas. Pesan y cobran por separado por cada cabeza de ganado. Más al norte, los productores de aguacate están sujetos a pagos de protección similares por cada caja de fruta que envían.

“Tenga cuidado con lo que publica”, dijo el líder del bloqueo de Viagras a los periodistas de paso. “Puedo monitorearlo en Facebook y lo encontraré”.

Aproximadamente a 3 kilómetros (2 millas) por la misma carretera, uno ingresa formalmente al territorio de otro cártel, marcado por escuadrones de hombres armados y camionetas y primitivas camionetas blindadas caseras con las letras “CJNG”, iniciales en español del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Entre ellos están los soldados, haciendo muy poco en absoluto.

El cártel con sede en el estado de Jalisco está invadiendo el vecino Michoacán, provocando la huida de miles de agricultores, algunos de los cuales buscan asilo en Estados Unidos. Si bien los periodistas pudieron ver pocas amenazas abiertas en la ciudad recién tomada de Aguililla, Michoacán, los residentes locales informan que hombres armados de Jalisco han secuestrado y probablemente asesinado a jóvenes que sospechan que trabajan para bandas rivales.

El secretario de Defensa mexicano, el general Luis Cresencio Sandoval, ha dicho públicamente que los soldados están aquí para detener las incursiones del cartel de Jalisco en Michoacán.

“Logramos que uno de los cárteles, el Jalisco, se retirara a la línea fronteriza de Jalisco”, dijo Cresencio Sandoval en octubre. Los gobiernos federal y estatal no respondieron a las reiteradas solicitudes de comentarios sobre la estrategia.

El puerto de Lázaro Cárdenas, en Michoacán, es valorado por los cárteles como un punto de entrada para los precursores químicos de China que se utilizan para fabricar metanfetamina y fentanilo. Sus huertos de aguacate y minas de mineral de hierro también son un objetivo principal para la extorsión de los Viagra, una banda que obtuvo su nombre del uso liberal de gel para el cabello de sus fundadores.

El líder de Jalisco, Nemesio “El Mencho” Oseguera, quiere hacerse cargo de todo esto, así como recuperar el control de su ciudad natal; nació en el caserío michoacano de Chila.

El analista de seguridad Alejandro Hope dice que la estrategia del gobierno es claramente “una especie de pacto de no agresión”.

“Hay algo así como un intento cada vez más explícito de administrar el conflicto”, dijo Hope. “Ellos (los soldados) no están allí para desarmar a los dos bandos, sino para evitar que el conflicto se extienda. El problema es que no sabemos dónde traza el límite el ejército, qué están dispuestos a aceptar “.

¿Qué tan pasivo se ha vuelto el ejército y cuánto abuso se necesitará? En el municipio montañoso de Aguililla, ahora dominado por Jalisco, casi 200 soldados han sido atrincherados en su puesto de mando por residentes enojados durante cuatro meses.

El ejército ha estado llevando comida para las tropas en helicóptero desde que la gente del pueblo usó una niveladora y una excavadora para bloquear ambas entradas al cuartel del ejército a fines de junio. Es parte de una tendencia creciente en México: la gente del pueblo ha tomado como rehenes a los soldados porque saben que las tropas ni siquiera se defenderán bajo la política del presidente Andrés Manuel López Obrador de “abrazos, no balazos”.

Los residentes de Aguililla dicen que no dejarán salir a los soldados de sus cuarteles hasta que el ejército haga su trabajo de despejar los bloqueos de Viagra que hacen que cosas como la atención médica, la comida, el combustible, las reparaciones eléctricas o telefónicas sean imposibles o costosas de conseguir. Algunos residentes han muerto porque las ambulancias están bloqueadas o demoradas en el retén.

“Lo más vergonzoso es la ausencia del gobierno, que se ha convertido simplemente en espectador de una guerra que ha dejado tantos muertos, tanta destrucción”, dijo el párroco de Aguililla, Rev. Gilberto Vergara, al describir la situación de los vecinos. frustración por la renuencia del ejército a luchar contra cualquiera de los dos cárteles.

“Simplemente se queda ahí mirando, y en un momento dado, cuando no puede hacer nada más o cuando un lado parece estar ganando, actuará”, dijo Vergara. “Pero ese no es el estado de derecho”.

Esa fue una referencia a la única acción real del ejército en los últimos meses: en septiembre, después de que una ofensiva del cártel de Jalisco contra la cercana ciudad de Tepalcatepec dejara a cinco vigilantes locales decapitados, el ejército envió helicópteros, supuestamente armados con ametralladoras de cañón giratorio que pueden dispara miles de rondas por minuto, para hacer retroceder a Jalisco.

Desde entonces, el ejército ha tomado posiciones en los alrededores de Tepalcatepec, pero ha hecho lo mismo que en el camino a Aguililla: nada.

“Si el gobierno está ausente, los cárteles se hacen cargo”

“¿Por qué no avanza el ejército? ¿Por qué no envían los helicópteros de nuevo? " dijo un agricultor en el caserío de Taixtan, cerca de Tepalcatepec, mientras señalaba un camino de tierra en dirección a los campos de sorgo que no puede alcanzar para cosechar porque los pistoleros del cartel de Jalisco apostados en una colina cercana pueden golpear los campos con sus rifles de francotirador calibre .50 .

“Desde que llegaron (los soldados) no han disparado un solo tiro”, dijo el campesino, cuyo escuadrón de “autodefensa” intercambia disparos con Jalisco regularmente. El granjero, como la mayoría de los entrevistados, se negó a dar su nombre completo por temor a que las pandillas lo identificaran y lo mataran.

La mayoría de los agricultores de Tepalcatepec sienten que los han dejado solos para luchar contra una invasión.

Los lugareños no dependen de los soldados, sino de su propia guerra de trincheras al estilo de la Primera Guerra Mundial, combinada con tecnología del siglo XXI, como la explosión de drones.

En la cima de una colina cerca de Tepalcatepec, los vigilantes han construido un búnker de concreto, vigas de acero y ladrillo, rematado con más concreto para protegerse de los drones. Se acercan al búnker, conocido como “Achicumbo”, a través de trincheras de un metro de profundidad para evitar el fuego de los francotiradores.

Un granjero mostró metralla de un dron todavía alojado en el parachoques de su camioneta; los dispositivos causan terror, en gran parte porque son inesperados y se sienten indiscriminados. En toda la región, los impactos de drones lanzados por ambos lados se pueden ver en los techos metálicos de estructuras abiertas como latas por la fuerza de las explosiones. Cada lado ha encontrado “droneros” para operar los dispositivos.

Nadie pregunta demasiado de dónde sacaron los vigilantes de Tepalcatepec sus autos blindados y rifles AR-15. Hay rumores de que el cartel de Sinaloa ha enviado ayuda, como parte de la guerra nacional de ese cartel con su archirrival Jalisco. La única evidencia es un “dronero” del estado de Sinaloa.

Pedro, que dirige el rancho de su familia en la cercana aldea de Plaza Vieja, miró hacia el rico valle donde su familia ha criado ganado y cosechas desde la época de su abuelo y juró: “No me voy a ir”.

“Mi cordón umbilical está enterrado aquí”, dijo, conteniendo las lágrimas. “No estamos invadiendo la tierra de nadie más. Solo estamos defendiendo lo que es nuestro, lo que construyeron nuestros abuelos “.

Una anciana dijo que se vio obligada a dejar su casa y la granja en una aldea cercana a mediados de septiembre después de que hombres armados del cártel de Jalisco aparecieron y les dijeron que tenían dos días para salir.

“Todo aquí es del Señor Mencho”, le dijeron los pistoleros a ella ya su esposo, a quien secuestraron y luego liberaron. “Caminé, llorando y conduciendo mis vacas frente a mí”, dijo.

La toma de Aguililla por Jalisco ha traído al menos un mínimo de paz; los pequeños envíos de gasolina pueden pasar, y el combustible se vende en jarras de plástico en las calles. La única gasolinera de la ciudad permanece cerrada.

El hombre que supervisa el bloqueo del cuartel del ejército en Aguililla refleja más o menos la visión del cartel de Jalisco sobre el conflicto.

“Mire, aquí hay un conflicto entre dos cárteles”, dijo el hombre, que se identificó solo como José Francisco. “El ejército debe hacer su trabajo y luchar contra ambos cárteles, si es necesario. Pero no debería tomar partido por uno de ellos “.

López Obrador ha buscado evitar el conflicto desde 2019, cuando ordenó la liberación de Ovidio Guzmán, hijo del capo preso Joaquín “El Chapo” Guzmán ‘, para evitar el derramamiento de sangre después de que hombres armados en Sinaloa tomaran las calles y comenzaran a disparar para ganar el liberación de Guzmán más joven.

Pero la estrategia del gobierno de evitar el conflicto ha obligado a los habitantes a elegir bando.

“Si el gobierno está ausente, los cárteles se hacen cargo. No es que elijamos uno, que queramos este o aquel. Hay una guerra entre ellos y se reparten el territorio “, dijo el Rev. Vergara. “Si están aquí, tenemos que vivir con ellos. Eso no nos convierte en cómplices, ni los aplauda ni dice que uno es mejor que otro “.