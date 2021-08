Rodada por ‘bikers’ fallecidos pide a motociclistas moderar la velocidad

Acompañados de un fuerte dispositivo de seguridad, cientos de motociclistas realizaron una rodada de la caseta de Tlalpan al poblado de Tres Marías para recordar a las seis personas que perdieron la vida en el accidente carretero del 15 de agosto.

Los participantes dijeron que también buscaban hacer conciencia a los ‘bikers’ para que manejen con precaución, usen el equipo de protección indicado y moderen la velocidad.

“Vivimos en un mundo en donde ya cualquier persona adquiere una motocicleta, pero no saben la responsabilidad que esto conlleva, no saben que su vida está en sus manos y también la de los demás”, expresó el presidente del club biker ‘Raptor XZ’, Fabián Lobato Morales.

“Pero también queremos hacer una conciencia vial con todos los automovilistas, los traileros y todo tipo de conductores para que haya respeto”, agregó.

A pesar de las condiciones climáticas por la tormenta Grace y la neblina que dificultaba el tránsito, familiares, amigos y agrupaciones de motociclistas rodaron hasta el tianguis de alimentos de Tres Marías, en Huitzilac, Morelos.

Los motociclistas colocaron cruces de madera y flores a la altura del kilómetro 51 de la autopista con los nombres de los fallecidos. Algunas tenían la frase “Jamás te olvidaremos”.

Familiares y amigos de Anny Jael, de 23 años, de Danna Paola, de 17 años, Jorge Luis, de 29, José Alberto, de 43, Pedro Iván, de 34 años, y Francisco Ulises, de 33 años, se concentraron en una de las fondas de este punto de la autopista, donde habitualmente los ‘bikers’ hacen una pausa para desayunar y seguir su camino a Morelos o Guerrero.

Además, adornaron automóviles con los nombres de los fallecidos y celebraron una misa por los fallecidos y se pidió por la salud de los lesionados.

Papá rechaza presunto vínculo de su hija con el crimen

Israel Yañez, papá de Anny Jael dijo que estaba agradecido con los “bikers”.

“Yo no me meto con las motos, son sus gustos, la verdad mis respetos. Es un accidente que nadie lo esperaba porque es una curva, estoy muy triste. No he querido meterme a las redes sociales porque hay gente que se mete a opinar lo que no, prefiero no verlo. Mi hija no tiene nada que ver con las personas que dicen eso”, declaró.

Rechazó que Anny estuviera involucrada con personas vinculadas a la delincuencia organizada, como se refirió en medios, por lo que llamó a respetar la memoria de su hija.

Aseveró que Anny tenía buen corazón y que prueba de ello es la cantidad de perritos que adoptó.

Confió en que las autoridades ayuden a que se modere la velocidad en las carreteras.

Afirmó que recibió un trato indigno por parte del Ministerio Público de la Fiscalía de Morelos, pues tardó horas en darle información y entregarle el cuerpo de la joven.

Elementos de la Guardia Nacional, patrullas de Morelos y ambulancias, así como caravanas de vehículos particulares acompañaron a los ‘bikers’, quienes se concentraron en la caseta de cobro de Tlalpan para dirigirse a Tres Marías.

Este domingo se observaron dispositivos de la división de carreteras de la Guardia Nacional, de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y de Los Ángeles Verdes, quienes recomendaban a los automovilistas moderar la velocidad y en algunos puntos los detenían por exceder la velocidad máxima de 110 kilómetros por hora.

En los puentes peatonales y en la caseta de Tlalpan se colocaron lonas con leyendas como “Alguien te espera en casa, maneja con cuidado” o “Que la velocidad no nuble tu juicio”, y otras más con la petición de viajar a máximo 90 kilómetros por hora.

Elementos de la Comisión Estatal de Seguridad realizaron operativos para exhortar a los viajeros a moderar su velocidad.