Tlalnepantla, Méx.- Este miércoles continúan cerradas empresas distribuidoras de gas asentadas en municipios del Valle de Mexico; sin embargo, algunas que se ubican en San Juan Ixhuatepec ya iniciaron operaciones.

Desde ayer, comisionistas bloquearon las entradas de las gaseras en protesta por la disminución de comisiones que de manera unilateral decidieron las empresas, que, de acuerdo a choferes de camiones repartidores, es de 40 a 20 centavos por cada litro vendido.

Esta situación repercutió principalmente en familias y algunos negocios que no pudieron recargar sus tanques de 20 y 30 litros en ninguna distribuidora del hidrocarburo.

En Coacalco, se observaron personas que utilizaban “diablitos” para transportar tanques de gas y recorrer los sitios donde normalmente adquirían el energético, sin poder comprar un solo litro.

Asimismo, en Ecatepec los repartidores del gas continúan con el paro, provocando el cierre de las estaciones que se ubican a todo lo largo de la carretera Texcoco-Lechería, y las avenidas Central y José López Portillo, lo que afecta a los usuarios de Texcoco, Ecatepec, Coacalco, Tultitlán, Tecámac yTeotihuacán.

También, permisionarios de transporte público empezaron a sentir la falta del energético. Principalmente los que se dirigen a las terminales del metro.

El coordinador general de la Alianza de Autotransportistas y Comerciantes Metropolitanos (ACME), Jafet Sainz Villareal, afirmó que son mil 200 distribuidoras afiliadas a la organización que fueron cerradas.

“Los trabajadores no salimos a trabajar porque no hay ganancias, pero las empresas están diciendo que nosotros cerramos las empresas, pero no es así, simplemente no salimos a trabajar.

“No estamos en contra del Presidente Andrés Manuel López Obrador, pero necesitamos que nos vean..., estamos a favor de que se baje el precio del gas, pero sí estamos en contra de que las empresas decidan que vamos a ganar 20 centavos cuando ellos se llevan más de 6 pesos por litro vendido”.