Lorena Cuéllar recibe constancia de mayoría como gobernadora de Tlaxcala

Tlaxcala, Tlax.- El Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) entregó, este día, a Lorena Cuéllar Cisneros la constancia de mayoría que la acredita como Gobernadora electa del Estado.

La otrora candidata de la coalición ‘Juntos Haremos Historia en Tlaxcala’, que conformaron los partidos Morena-PVEM-PT, Nueva Alianza Tlaxcala y PEST, emitió un mensaje a su salida del ITE en el que recalcó que con ella al frente del Poder Ejecutivo local “habrá un antes y un después” además de que hoy “liberamos a Tlaxcala” del dolor, del olvido y de gobiernos represores.

“Este 2021 también intentaron, hubo compra de supuestos liderazgos y quisieron quebrar una vez más a las instituciones electorales, no lo lograron, porque el pueblo salió de manera masiva a ejercer su derecho al voto”, agregó.

En medio de un fuerte dispositivo de seguridad, tanto en el edificio del órgano electoral local como de la periferia y en los acceso a la exfábrica de San Manuel, del municipio de Santa Cruz Tlaxcala, Cuéllar Cisneros reconoció que “llegar a este momento no ha sido fácil para nadie que cree en la democracia y que tiene como único apoyo la organización de un pueblo; el triunfo electoral que el pueblo me ha otorgado no se puede resumir solo en mi persona”.

Y agregó que su triunfo fue el triunfo del pueblo organizado de Tlaxcala que salió masivamente a emitir su voto, pero que además los que cuidaron los sufragios como funcionarios de casilla y como representantes de partidos el pasado domingo 6 de junio.

Cuéllar Cisneros, que será la segunda mujer gobernadora de Tlaxcala, subrayó que “esta legitimidad histórica que me han otorgado la habré de refrendar con cada acción que emprenderé desde este día y hasta que termine mi gestión, no a partir del próximo 1 de septiembre, porque ya lo hago desde hace más de 30 años”.