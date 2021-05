Gobierno de Tamaulipas afirma que Mario Delgado miente: ‘quienes lo detuvieron no tenían armas’

VICTORIA, Tam.- Las personas que viajaban en la unidad que detuvo al presidente nacional de Morena, Mario Delgado, este viernes no portaban armas, informó el Gobierno de Tamaulipas y pidió al morenista interponer la denuncia federal o local los hechos ocurridos.

El gobernador del estado, Francisco García Cabeza de Vaca, se comunicó con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, para informarle que de acuerdo con el reporte del Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4), se confirmó que las personas que viajaban en la unidad, no portaban armas.

Alrededor de las 13:30 horas, el presidente nacional de Morena denunció a través de un video en vivo su cuenta de Twitter que sujetos armados lo habían interceptado en la carretera cuando se dirigía de Matamoros a Reynosa.

Durante la transmisión se observa una camioneta con un grupo de hombres jóvenes que se emparejan y comienzan a hablar con el diputado Erasmo González quien se encuentra en el lado del copiloto de la camioneta en que viaja Mario Delgado y otras legisladoras.

“No podemos salir tenemos que avanzar, somos de Morena, no podemos salir, tenemos que avanzar, no podemos hablar”, se escucha decir a Erasmo González. Momentos después, la camioneta continúa su marcha al igual que los morenistas.

En la transmisión, Mario Delgado relata que les apuntaron con armas largas, sin embargo, por el ángulo del video, no se observan las armas; aunque pidió el apoyo de la Guardia Nacional.

A través de un comunicado, la Secretaría General de Gobierno explicó que en el video se escucha un diálogo con las personas que están a bordo de otra camioneta, pero en ningún momento se observan las armas largas que menciona el dirigente.

“Asimismo, en la camioneta donde argumentan que estaban los hombres armados, hay un tripulante en la parte trasera de la misma unidad y en todo momento muestra una actitud pasiva y tampoco se observa que este apuntando con algún arma”.

Mario Delgado responde

Por su parte, el dirigente de Morena respondió al Gobierno de Tamaulipas, y al gobernador Francisco García Cabeza de Vaca específicamente, ante los señalamientos de que los hombres que lo interceptaron no tenían ninguna arma.

“Asegura @fgcabezadevaca (Francisco García Cabeza de Vaca) que los hombres que nos interceptaron en la carretera a Reynosa no iban armados. Tal vez en el escondite en el que se encuentra no tiene buena señal y no pudo ver bien el video”, expresó.

Asimismo, Mario Delgado señaló que “la gente ya despertó y no tenemos miedo” tras asegurar que Morena ganara en las próximas elecciones este 6 de junio.