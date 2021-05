Usuarios señalan uso de bots en defensa de Cabeza de Vaca en Twitter

Múltiples usuarios de Twitter señalaron que, mediante el hashtag #MéxicoConCabeza, una serie de cuentas comenzaron a apoyar de forma continua al gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, quien hasta el lunes pasado, de acuerdo con el presidente Andrés Manuel López Obrador ya no contaba con fuero constitucional tras lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Esto luego de que la Fiscalía General de la República obtuviera una orden de aprehensión, confirmada el miércoles 19 de mayo por el senador Ricardo Monreal, en contra del gobernador de Tamaulipas por su presunta participación en los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.

A través de la plataforma de medición de redes, Taboola se pudo corroborar que en la última semana han subido las búsquedas de usuarios con las temáticas “Cabeza de Vaca”, “Tamaulipas”, “Desafuero”, “García Cabeza de Vaca”, “Congreso de Tamaulipas”.

Las temáticas superan los 61 mil usuarios hablando de estos tópicos y su pico más alto llegó entre miércoles y jueves, cuando se dio a conocer la noticia de la orden de aprehensión del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca.

Al momento, algunos presuntos integrantes del Partido Acción Nacional están convocando, por medio de diversas redes sociales, a realizar una marcha de apoyo y de unidad para los candidatos blanquiazules en Tamaulipas; este tipo de actividades, de acuerdo con múltiples testigos que trabajan para la actual administración, se han realizado al menos con mayor frecuencia en el último trimestre.

Meses atrás en una reunión virtual, la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, encabezada por Santiago Nieto, reportó que hubo ingresos por millones de pesos a las cuentas de Cabeza de Vaca que no fueron declarados ante el Servicio de Administración Tributaria.

El pasado 30 de abril, la Cámara de Diputados decidió retirarle el fuero al gobernador panista, sin embargo, el Congreso del estado no acató la decisión y rechazó el desafuero del político tamaulipeco.

En tanto, el 10 de mayo la Fiscalía detalló en un comunicado que recibió “la información que el Departamento de Justicia del Gobierno de Estados Unidos le ha enviado al Gobierno de México, respecto a las posibles responsabilidades penales de Francisco Javier ‘G’, Ismael ‘G’, José Manuel ‘G’, José Ramón ‘C’ y diversas empresas comerciales, desarrolladoras e industriales, vinculadas con irregularidades bancarias, transferencias monetarias ilegales y operaciones ilícitas que, por ser nuevas probanzas que las autoridades de procuración de justicia mexicanas acaban de recibir, se integrarán a la carpeta de investigación correspondiente”.

Frente a estas acusaciones, el panista denunció que no ha hecho operaciones o transferencias ilícitas y reclamó que no se le ha permitido el acceso a la carpeta para ver los cargos de que se le acusa, mientras, su defensa afirmaba que el mandatario no había violado leyes en Estados Unidos.

De última hora se dio a conocer que el Instituto Nacional de Migración (INM), dependiente de la Secretaría de Gobernación, emitió una alerta migratoria a nombre de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, a solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR).