Denuncia candidato del PRI-PRD en Moroleón atentado armado

Guanajuato, Gto.- Juan Guzmán Ramírez, candidato del PRI-PRD a una diputación local de Guanajuato, fue blanco de un atentado armado en Moroleón, en el que resultó herido.

De acuerdo con los primeros informes, la tarde de este lunes el candidato viajaba en una camioneta sobre la avenida Ponciano Vega, cuando sujetos a bordo de una motocicleta dispararon en su contra.

Juan Guzmán resultó herido, por lo que fue trasladado de manera inmediata a un hospital de la zona.

El candidato viajaba junto con otros colaboradores de su equipo, sin que ninguno de ellos perdiera la vida en los hechos.

Elementos de Seguridad Pública de Moroleón que acudieron al lugar del ataque, reportaron que el candidato del PRD-PRI presentaba heridas cortantes en su cara.

Hasta el momento tres candidatos del PRD en Guanajuato ya han solicitado protección al Instituto Electoral del Estado de Guanajuato como medida cautelar.

El secretario general del PRD, Isidoro Basaldúa Lugo, dijo que a varios candidatos perredistas se les ha proporcionado seguridad, después de que han recibido amenazas, no obstante, por proteger su integridad no proporcionó mayores datos.

A la víspera, Rosario Cañada Melecio, dirigente estatal del Partido Encuentro Solidario (PES), denunció que el crimen organizado se ha infiltrado en las campañas electorales al menos en siete municipios del sur de Guanajuato; precisamente en esa zona sur es donde se encuentra ubicado el municipio de Moroleón.

Rosario Cañada denunció que por medio de mensajes de WhatsApp y Facebook, los grupos del crimen organizado han promovido el voto hacia ciertos candidatos.

“Estamos viviendo campañas mucho muy diferentes, si ustedes acuden al municipio de Apaseo El Alto, la gente no quiere calcomanías, no quiere lonas, no quiere pintas de bardas. Hay mucha situación de decir: así me quedo, así me quedo no quiero que me vean porque hay amenazas hacia las poblaciones y comunidades a través de los medios virtuales de Facebook y WhatsApp, donde dicen si no gana aquí cierta persona, vendremos”, señaló.

La dirigente del PES, dijo que esta situación se percibió desde las pasadas elecciones del 2015, pero ahora es más evidente que el crimen organizado se ha apoderado del control político en municipios guanajuatenses como Coroneo, Jerécuaro, Tarandacuao, Apaseo El Alto y Acámbaro.