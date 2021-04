Detienen en Acapulco a ‘El Fabián’ de la Ronda 88, uno de los 10 más buscados en la CDMX

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) detuvieron en Acapulco, Guerrero, a Fabián Solís Vega, El Fabián de la Ronda 88 o El Peralvillo, uno de los 10 delincuentes más buscados en la capital.

Dicho sujeto cuenta con una orden de aprehensión por el delito de asociación delictuosa, pero también se le investiga por delitos contra la salud, extorsión, secuestro, homicidio, cobro de piso, robo y venta de autopartes, así como por distribución y venta de droga.

Fabián de la Ronda 88 o El Peralvillo será trasladado a la Ciudad de México para ser internado en un penal capitalino en espera de que se defina su situación jurídica.

Un informe de la SSC ubica a la célula delictiva que encabeza esta persona como una organización dedicada a la venta y distribución de droga y generadora de violencia en la zona centro de la ciudad.

Este grupo ha tenido confrontación directa con otras organizaciones, entre ellas la Unión Tepito. Ambos grupos han cometido ajustes de cuentas con saldo de varias personas muertas.

Según los informes, la zona de operación de este grupo criminan son las alcaldías Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero, pero su centro de operación son las colonias Peralvillo y ExHipódromo de Peralvillo.

Al líder de la organización se le ubicaba con movilidad en diversos municipios del Estado de México, en especial, en el municipio de Tecamac.

En abril de 2019, este sujeto sufrió un atentado cuando circulaba por Eje Central y Circuito Interior.

En un video que se difundió en su momento y del cuál El Financiero tiene copia, el mismo capo narró cómo se registró el ataque por parte de sujetos que viajaban en motocicleta.

“Toy bien, toy bien, venía en mi Mercedes, llegan tres motos y me empezaron a balear en Circuito Interior y Lázaro Cárdenas, me empezaron a seguir desde la Plaza Vallejo”, dijo ante la policía. En aquel entonces el delincuente no fue detenido.

Según su historial, El Fabián estuvo ligado a los antiguos líderes de la Unión Tepito y luego se independizó para formar su propia organización.

También lee:

EU sanciona a dos miembros del CJNG, grupo ligado al atentado contra Harfuch

Destituyen a fiscal de CDMX por vacunarse contra COVID de forma anticipada