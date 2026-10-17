‘El Juan Gabrielazo’: Jorge D’Alessio revela cómo está tras caída del escenario

Jorge D’Alessio preocupó a sus fans luego de caer del escenario en la Feria San Francisco Pachuca 2026; sin embargo, el vocalista de Matute terminó su presentación y comparó su accidente con uno muy recordado de Juan Gabriel.

Horas después, el cantante mostró las heridas que sufrió y explicó qué ocurrió en la pasarela. También compartió una actualización sobre su estado de salud tras recibir mensajes de seguidores preocupados.

¿Cómo fue la caída de Jorge D’Alessio del escenario en Pachuca?

El accidente ocurrió la noche del viernes 16 de octubre, durante la presentación de Matute en el Teatro del Pueblo de la Feria San Francisco Pachuca 2026. Mientras recorría una pasarela e interactuaba con el público, el músico no se dio cuenta de que había llegado al final de la estructura y cayó al dar un paso en falso.

En un videos difundidos mediante redes sociales, D’Alessio explicó que la falta de una barra de contención influyó en el percance. Según contó, ese elemento suele colocarse al final de la plataforma, pero no estaba instalado durante el concierto.

“No vi. Por los seguidores no vi el final de la pasarela. Normalmente tenemos una barra ahí, hoy no estaba. Entonces, pisé muy duro y me fui”, relató el cantante.

La caída alarmó a sus compañeros, quienes dejaron de tocar al ver que Jorge no se levantaba de inmediato. Tana Planter, también vocalista de Matute, describió en la grabación que el músico cayó sobre varios objetos del equipo técnico. Aunque el momento causó angustia, D’Alessio consiguió reincorporarse y continuar con el espectáculo hasta el final.

¿Qué le pasó a Jorge D’Alessio tras la caída?

El integrante de Matute terminó con una cortada en la ceja izquierda y una lesión en un dedo de la mano izquierda. El golpe le provocó sangrado, lo cual llamó la atención de sus compañeros durante los momentos posteriores al accidente.

“¿Quieres que te diga? Dolió, dolió duro”, reconoció D’Alessio sobre la caída. Sin embargo, el músico también le quitó dramatismo y bromeó al respecto.

Después de concluir el concierto, el cantante acudió al Palenque de la misma feria para ver la presentación de Grupo Firme. Ahí convivió con su amigo Josi Cuen, exvocalista de La Arrolladora Banda El Limón, quien, según contó, lo hizo reír durante la noche.

“Pero terminamos el show. ¿Sabes qué? Dios nos bendice, y bueno, aplicamos el ‘Juan Gabrielazo’”, comentó, en alusión a la caída que protagonizó el ‘Divo de Juárez’ durante un concierto.

Al siguiente día, a través de sus historias de Instagram, el cantante confirmó que se encontraba bien, aunque reconoció que las molestias continuaban al día siguiente. También informó que viajaría a la Ciudad de México para que un médico lo revisara.

“¡Auch! Dolió, pero todo bien. Después del madrazo que me puse, me fui a ver a Firme al palenque; mi amigo Josi me hizo reír demasiado. Hoy sí me duele todo, ya voy a México a que me revise un doctor, pero todo bien. Gracias por sus mensajes”, escribió.

Matute y la productora BOBO difundieron un comunicado para tranquilizar a sus seguidores y confirmar que el vocalista se encontraba bien. El mensaje también señaló que estaba listo para continuar con sus próximas presentaciones.

“Gracias por todos sus mensajes y por estar pendientes. Jorge está listo para seguir llevando esta fiesta al escenario con la energía de siempre”, indicó la agrupación.