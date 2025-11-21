Hallan sin vida a Esteban de León, exestrella infantil de ‘Canta Conmigo’: ¿Qué se sabe de su muerte?

A pesar de haber sido uno de los favoritos de ‘Canta Conmigo’, Esteban de León dejó su carrera artística tras el reality show. (Foto: Imagen generada con IA Gemini)

Esteban Danilo De León Osorio, quien fue una estrella infantil durante su participación en el programa Canta Conmigo, fue encontrado sin vida en Panamá, días después de que sus familiares reportaron su desaparición.

El caso del joven, quien tenía 25 años, continúa bajo investigación debido a que hasta este momento no se han determinado cuáles fueron las causas de muerte de Esteban, quien se alejó de la vida pública luego de su paso por el reality show de canto.

Al momento ya hay dos personas detenidas a causa de los hechos, debido a la manera en la que fue encontrado Esteban de León: “no es posible pensar con algún grado de lógica que esta persona haya muerto por causas naturales”, comentó el fiscal Jorge Ferguson en un encuentro con los medios de comunicación.

¿Qué le pasó a Esteban de León de ‘Canta Conmigo’?

La desaparición de Esteban de León fue reportada por sus familiares el pasado 31 de octubre y comenzaron a difundir las fotografías del joven mediante redes sociales, así como los detalles de la última vez que fue visto con vida.

Blanca Herrera Arauz, presentadora de televisión y tía de Esteban, explicó que el joven salió de la casa de su abuela vistiendo un suéter naranja y pantalón de vestir negro. Él iba a bordo de su vehículo.

Por su parte Yesenia Osorio, madre de Esteban De León, exigió que las autoridades hicieran más por encontrar al joven, en una entrevista con el medio TVN: “Yo sé que la policía está trabajando, pero es necesario presionar (...) tengo ganas de ir corriendo y revisar casa por casa, sin importar qué me pase”.

Esteban de León fue reportado como desaparecido por sus familiares el 31 de octubre. (Foto: Captura de pantalla)

Tras días de búsqueda, medios locales de Panamá reportaron que Esteban de León había sido localizado sin vida, a inicios de noviembre, detrás de una iglesia en el sector 3 de Las Paredes, en la colonia 24 de Diciembre.

Los primeros reportes arrojan que el joven fue encontrado envuelto en una bolsa de plástico y cerca del lugar estaba la camioneta, supuestamente calcinada, en la que iba Esteban de León.

Tras el hallazgo del cuerpo, Jorge Ferguson, el encargado de la Fiscalía Superior de Homicidio y Femicidio de Panamá, explicó que se habían descartado las causas de muerte naturales en el caso.

¿Qué se sabe del caso de Esteban de León?

El pasado 11 de noviembre, la Fiscalía informó que dos personas presuntamente implicadas en el caso de Esteban de León habían sido detenidas. Por ahora, pasarán 6 meses en prisión preventiva.

Los detenidos están siendo investigados por cuatro delitos en los que supuestamente participaron: homicidio doloso agravado, robo agravado, asociación ilícita para delinquir y privación de la libertad.

Omar Jaén, el abogado de la familia de Esteban de León, compartió en una entrevista con TVN que existen testimonios que podrían comprobar la participación de los detenidos en el crimen.

Entre los elementos que posiblemente ayudarán se encuentra la declaración del taxista, quien supuestamente llevó a los dos hombres hasta el local en donde intentaron desbloquear el celular de Esteban.

Así como mensajes que, según el abogado, se enviaron los implicados en donde manifestaban el temor de ser descubiertos, a pesar de ello, los forenses continúan haciendo los análisis necesarios para determinar las causas de muerte.

Pues el abogado Omar Jaén afirma que todavía están a la espera de los resultados del examen histopatológico con el cual se determinará si existió defensa, asfixia o estrés antes del fallecimiento.

Por ahora, Yesenia Osorio solo ha pedido que se investigue adecuadamente el caso de su hijo: “que se haga justicia, solamente pido eso, porque mi hijo no pidió morir”, comentó en un encuentro con los medios de comunicación.

¿Quién era Esteban de León, estrella de ‘Canta Conmigo’?

Esteban de León nació en el año 2000 y era reconocido públicamente debido a que a los 11 años fue parte de la quinta edición del programa de televisión Canta Conmigo, en donde las personas demostraban su talento en la música.

Durante su paso por el reality show se convirtió en uno de los favoritos e incluso en YouTube aún se pueden encontrar videos de su participación en el programa en donde interpretó temas como ‘Tú y yo somos uno mismo’.

Yesenia, su mamá, pidió a todas las personas recordarlo como quien era: un joven lleno de alegría. Otras de sus amigas compartió para el portal local El Siglo: “le encantaba cantar tamborito, decía que era su manera de honrar a Panamá”.

Este medio añade que Esteban de León se mantuvo alejado de la vida pública tras Canta Conmigo, ya que en la actualidad él laboraba en el Aeropuerto Internacional de Tocumen.